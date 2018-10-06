مسؤول تركي: جثمان خاشقجي خارج القنصلية السعودية

هسبريس - رويترز

قال مصدران تركيان، اليوم السبت، إن السلطات التركية تعتقد أن الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قتل داخل القنصلية.

وقال أحد المصدرين وهو مسؤول تركي لرويترز "التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية".