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برلمان إيران يقر تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 02:05
وافق البرلمان الإيراني الأحد على اجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغييرات يقول مسؤولون إنها ستفرض المزيد من الضوابط المتماشية مع المعايير الدولية.
وتسعى إيران لتطبيق المعايير الدولية التي تحددها مجموعة العمل المالي على أمل استبعادها من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يرفضون التعامل معها.
وبثت الإذاعة الرسمية جلسة النقاش والتصويت على الاجراءات الجديدة. وتحتاج التغييرات لموافقة هيئة دينية قبل أن تصبح قانونا ساريا.