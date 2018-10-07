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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطيني يقتل إسرائيليين بالرصاص بالضفة الغربية

فلسطيني يقتل إسرائيليين بالرصاص بالضفة الغربية

فلسطيني يقتل إسرائيليين بالرصاص بالضفة الغربية
هسبريس - رويترز
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:55

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قتل رجلا وامرأة إسرائيليين بالرصاص وأصاب امرأة أخرى اليوم الأحد في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة بركان بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن المهاجم كان يعمل في مصنع حيث وقع إطلاق الرصاص.

وقال متحدث باسم الجيش في مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين أجانب بعد ساعات من الواقعة إن الرجل والمرأة فارقا الحياة متأثرين بجراحهما.

ونُقلت المرأة المصابة إلى المستشفى حيث قال الأطباء إن جراحها لا تشكل تهديدا على حياتها.

وقال الجيش في بيان "كان هذا هجوما إرهابيا خطيرا". ووصف المسلح بأنه شاب فلسطيني من إحدى قرى الضفة الغربية في الثالثة والعشرين من العمر، مشيرا إلى أنه لا يزال طليقا.

وأظهرت لقطات مصورة لكاميرا مراقبة بثها التلفزيون الإسرائيلي رجلا يحمل مسدسا وهو يهبط الدرج ويهرب بعيدا عن المصنع.

ومنطقة بركان الصناعية متاخمة لمستوطنة بركان وتأسست في مطلع الثمانينيات.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة خلال حرب 1967 غير مشروعة.

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