ارتفاع قتلى زلزالي إندونيسيا إلى 1763 شخصا

هسبريس - متابعة

ذكرت هيئة مواجهة الكوارث الاندونيسية اليوم الأحد أن حصيلة القتلى بسبب الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي ارتفعت إلى 1763 شخصا.