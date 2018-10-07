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ارتفاع قتلى زلزالي إندونيسيا إلى 1763 شخصا
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 10:47
ذكرت هيئة مواجهة الكوارث الاندونيسية اليوم الأحد أن حصيلة القتلى بسبب الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) بجزيرة سولاويسي ارتفعت إلى 1763 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - وكواك الحق الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:43
اللهم ارحم أموات المسلمين و احسبهم من الشهداء الأبرار
بهذا يعرف الله القادر المقتدر
و ما تدري نفس بأي أرض تموت
و إنا لله و إنا إليه راجعون
و اللهم اكتب لنا الخير و احفظنا ياااااااارب
بهذا يعرف الله القادر المقتدر
و ما تدري نفس بأي أرض تموت
و إنا لله و إنا إليه راجعون
و اللهم اكتب لنا الخير و احفظنا ياااااااارب
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