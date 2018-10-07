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الرئيسية | خارج الحدود | القنصلية السعودية تنفي مزاعم اغتيالها لخاشقجي

القنصلية السعودية تنفي مزاعم اغتيالها لخاشقجي

القنصلية السعودية تنفي مزاعم اغتيالها لخاشقجي
هسبريس - متابعة
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:10

نفت القنصلية السعودية لدى تركيا مزاعم وسائل الإعلام الدولية التي أشارت إلى اغتيال البعثة الدبلوماسية للصحفي السعودي "المعارض"، جمال خاشقجي المختفي منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن مصدرا من بعثتها في تركيا نفى تلك "الاتهامات التي لا أساس لها" مشيرا إلى شكوكه في خروج تلك الاتهامات من جانب ضباط أتراك ليس مؤكدا اضطلاعهم على التحقيقات الخاصة بالقضية.

وشدد المصدر، بحسب (واس) على أن المملكة السعودية مسؤولة عن أمن ورعاية جميع مواطنيها أينما كانوا، وأن سلطات بلاده تتابع عن كثب مستجدات القضية لكشف حقيقة الأحداث.

وأفاد عدد من وسائل إعلام دولية الليلة الماضية بأن الحكومة التركية تعتقد أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

ودخل الصحفي المعروف الذي تولى في السابق منصب المدير العام للمجموعة الإعلامية "Arab Media Group"، إلى مبنى البعثة الدبلوماسية في الساعة 13:00 بتوقيت تركيا الثلاثاء (11:00 ت ج)، ومنذ ذلك الحين لم يخرج، بحسب ما ذكره اتحاد الصحافة التركي-العربي في بيان.

ونشر الصحفي خاشقجي مقالات رأي في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية يندد فيها بالخوف والترهيب والاعتقالات لمفكرين في السعودية بسبب التعبير عن أرائهم الشخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - fathi الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:49
دخل القنصلية السعودية بتركيا ولم يعد
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11
2 - من كندا الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:51
لا يستبعد ذلك ،،ولاكن ايضآ يوجد اتهامات صحفية مغرضة دائما ما تكون باطلة ،،فالامرين محتملين في دالك ،،وبالنسبة لتحليلي 90 % القنصلية ديال السعودية ضالعة في دالك ،،،??
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9
3 - المصطفى الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:53
هذا المنشق السعودي راح ضحية معارضته للنظام السعودي الاخير ، شيء مؤسف جدا ان يغتال بهذه الطريقة ، رحمه الله .
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12
4 - الوطنية الأحد 07 أكتوبر 2018 - 11:55
نتمنى ان يكون الخبر دعاية فقط ونسمع عن الصحافي الذي لا يعبر إلا عن رأيه في مجموعة من المواضيع المتعلقة ببلده أنه لا زال على قيد الحياة . لان الخبر يقول دخل ولم يخرج حيث ان خطيبته كانت تنتظره بجنب القنصلية
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7
5 - موستاش الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:01
د خل ولم يخرج او خرج حيا او مقتولا المهم هو انه مختفي ثرى من له المصلحة في ذلك ...السعودية ....ايران...اسرائيل....امريكا ....مخابرات عالمية جد محترفة لا تترك الاثر الغريب هو ان رئس الانتربول اختفى كذلك
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0
6 - باسم الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:04
الفرق بين حكام العرب وحكام الغرب أن الغرب يهتم بمواطنه ويقيم الدنيا ولا يقعد حتى يرجع هذا المواطن إلى أهله سالما معافا بينما حكومات العرب هي من تتولى تصفية مواطنيها بيدها فكيف تسأل عنه إذا حدث له مكروه خارج بلاده أنظرو إلى حاكم عربي كيف هو مستعد بأن يسقط مدنا بأكملها على رؤوس شعبه لأنه لم يستوعب حين قالو له ارحل فرحلو هم بدلا منه وبقي يستمتع بنشوة النصر على أطلال بلادهم المدمرة
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2
7 - salah35 الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:07
يبدو أن سيناريو المهدي بنبركة يتكرر
الأخبار تتحدث عن طائرة سعودية خاصة تقل 15 سعوديا من رجال المخابرات , هبطت في نفس اليوم في تركيا
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8 - Hanane Hanane الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:08
وشكون غيقلته يا اعداء الله يا تجار الدين حسبنا الله ونعم الوكيل
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9 - RAMO الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:09
إن كان خبر الإغتيال صحيحاً ، يكفي كونه معارض ،

المتهم الرئيسي هو النظام ،يغتاله في أي مكان ، و لو

في عقر داره ، و تركيا ليست بريئة ،لها دورفي القضية .

ربما تطلق هذه الأقاويل لصرف الرأي العام عن الحقيقة .
ليناقش الناس ماهو شكلي والخاوي .
ربما قتله مول الحانوت ، مابغاش يخلصو ، ههههه.....
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10 - mohamed sh الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:10
القنصلية السعودية تعطي مبرارات لا أساس لها من الصحة.ولا تنبني على أدلة.السلطات التركية تقول أن الكامرات التابعة لشرطة التركية. المثبتة في خارج القنصلية وثقت دخول (الخاشقجي) للقنصلية ولم توثق خروجه.بينما فاجأتنا القنصلية السعودية بأن الخاشقجي دخل ثم خرج .وبأن الكمرات داخل القنصلية لاتعمل.؟؟؟؟؟ حلل وناقش
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11 - مغربي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:11
الاغتيالات السياسية .. غالبا تبقى لغزا ، ويصعب العثور على أدلة فيها . ينفذها محترفون (مخابرات) ، يتوفرون على الدعم السخي ، والتغطية ، والحماية . المستفيد من اغتيال خاشوقجي رحمه الله ،معروف . لكن من الصعب العثور على أدلة .
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12 - بلاد الكفر الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:12
رحمة الله تعالى عليه وعلى من سبقه وعلى من سيأتي من بعده.
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13 - سعيد،، الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:12
كيف يعقل أن تقتل السعودية مواطنا داخل قنصليتها فقط لأنه صحافي معارض و حق المعارضة و الرأي مكفول في الشرائع الإسلامية و الكونية و خاصتا في السعودية ،،،فهذه أفعال قد يقوم بها أمثال ستالين أو عيدي امين أو بوكاصا أو مافيا المخدرات في كولومبيا و خاصتا أن النظام السعودي يحرس على سمعته أمام الرأي العام العالمي لأن من يفعل هاذا بصحافي فقد الب عليه جميع الصحافيين في العالم و لسنين طويلة، انها مجرد صدفة أو أنه قتل نفسه بنفسه ، لتشويه صورة النظام السعودي السمح و العادل الذي لا يكترث لنقد صحافي ،و أخيرا هنالك مخرج و هو إلصاق التهمة بقطر هههه
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