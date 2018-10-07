القنصلية السعودية تنفي مزاعم اغتيالها لخاشقجي

هسبريس - متابعة

نفت القنصلية السعودية لدى تركيا مزاعم وسائل الإعلام الدولية التي أشارت إلى اغتيال البعثة الدبلوماسية للصحفي السعودي "المعارض"، جمال خاشقجي المختفي منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن مصدرا من بعثتها في تركيا نفى تلك "الاتهامات التي لا أساس لها" مشيرا إلى شكوكه في خروج تلك الاتهامات من جانب ضباط أتراك ليس مؤكدا اضطلاعهم على التحقيقات الخاصة بالقضية.

وشدد المصدر، بحسب (واس) على أن المملكة السعودية مسؤولة عن أمن ورعاية جميع مواطنيها أينما كانوا، وأن سلطات بلاده تتابع عن كثب مستجدات القضية لكشف حقيقة الأحداث.

وأفاد عدد من وسائل إعلام دولية الليلة الماضية بأن الحكومة التركية تعتقد أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

ودخل الصحفي المعروف الذي تولى في السابق منصب المدير العام للمجموعة الإعلامية "Arab Media Group"، إلى مبنى البعثة الدبلوماسية في الساعة 13:00 بتوقيت تركيا الثلاثاء (11:00 ت ج)، ومنذ ذلك الحين لم يخرج، بحسب ما ذكره اتحاد الصحافة التركي-العربي في بيان.

ونشر الصحفي خاشقجي مقالات رأي في صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية يندد فيها بالخوف والترهيب والاعتقالات لمفكرين في السعودية بسبب التعبير عن أرائهم الشخصية.