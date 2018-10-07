محاكمة سارة نتانياهو في قضية احتيال وخيانة أمانة

هسبريس - ا ف ب

تبدأ محاكمة سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اعتباراً من الأحد بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام على نفقة دافعي الضرائب، في حين هناك طباخ في مقرّ إقامة الزوجين الرسمي.

ويبدو أن مسألة زوجة نتانياهو ليس لديها أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء؛ إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.

ويُشتبه بأن سارة نتانياهو طلبت بين شتنبر 2010 ومارس 2013، لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، مئات وجبات الطعام بقيمة "أكثر من 350 ألف شاقل" (83 ألف يورو)، حسب وزارة العدل.

ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

ويحقق القضاء ضمن الملف ذاته مع عزرا سايدوف، مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامي أن سايدوف كان متواطئاً مع سارة نتانياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقرّ.

وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة، التي تُشرف عليها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بسبب "حساسية" القضية على المستوى العام، في يوليوز المنصرم؛ إلا أنها أرجئت لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل، وقد أوصت في 13 فبراير من السنة الحالية بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

ويؤكد نتانياهو براءته، معتبرا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.