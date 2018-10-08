مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

هسبريس - و.م.ع

اقتحم أكثر من مائة مستوطن، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في أجزاء منه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 76 مستوطنا، و30 طالبا من معاهد دينية تلمودية، اقتحموا، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول خرافة "الهيكل المزعوم"، في حين أدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية علنية بمنطقة باب الرحمة.

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وازدادت أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

من جهة أخرى، قام مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم، بقطع وإتلاف نحو 40 شجرة زيتون مثمرة، في بلدة "ترمسعيا" شمال مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد مجلس بلدية "ترمسعيا"، في بيان له، أن "المزارعين اكتشفوا اليوم أثناء الدخول إلى أراضيهم تقطيع أكثر من 40 شجرة زيتون بالقرب من البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" في بلدة ترمسعيا في رام الله".

ويذكر أن هذا الاعتداء يعتبر الثاني على التوالي خلال أسبوع على أشجار الزيتون بالمنطقة.