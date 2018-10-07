قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته"

هسبريس ـ مُتابعة

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إنه كان يحب الرئيس الراحل الهواري بومدين وقال إنه وفي وقت مضى قال "لو كان جاء بومدين يتعبد نعبد ربي ونعبد بومدين".

وقال إن الثورة الجزائرية أدت ما عليها، وهناك من مات في سبيل البلاد.

وأضاف، أنه وفي كل مرة يتحدث أحدهم عن التاريخ يخون شخصا آخر في وقت يجب أن نستذكر الموتى قائلا "اذكرو موتاكم بالحسنى".

وأشار إلى أنه لن يدخل في صراع من أجل الحكم على أشخاص مجاهدين في تلميح واضح إلى المجاهدين الذين يطلق عليهم اسم "الحركى".

وأوضح أن سنة 1988 شهدت الجزائر التعددية، وظهور أبواق وكل واحد يقول مايشاء، وكل واحد يحطم ماسبقه الآخرون.