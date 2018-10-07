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قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته"
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:20
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إنه كان يحب الرئيس الراحل الهواري بومدين وقال إنه وفي وقت مضى قال "لو كان جاء بومدين يتعبد نعبد ربي ونعبد بومدين".
وقال إن الثورة الجزائرية أدت ما عليها، وهناك من مات في سبيل البلاد.
وأضاف، أنه وفي كل مرة يتحدث أحدهم عن التاريخ يخون شخصا آخر في وقت يجب أن نستذكر الموتى قائلا "اذكرو موتاكم بالحسنى".
وأشار إلى أنه لن يدخل في صراع من أجل الحكم على أشخاص مجاهدين في تلميح واضح إلى المجاهدين الذين يطلق عليهم اسم "الحركى".
وأوضح أن سنة 1988 شهدت الجزائر التعددية، وظهور أبواق وكل واحد يقول مايشاء، وكل واحد يحطم ماسبقه الآخرون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - khaald الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:42
العبيد يبقاو عبيد. .اظيفوهم في التشهد أثناء الصلاة العبيد
2 - vvv الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:44
الكل يعلم ان بومدين كان ديكتاتوري يحمي ظباط فرنسا, عدى اغلب الجزائريين عايشين في الوهم لحد الان
3 - yaaaaaaaaadris الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:45
بهذا التفكير البئيس و المنطق المريض ، كل العرب يستوطنون قاع مزبلة الأمم
4 - ذ.نجيب بالعاصمي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:45
يتاكد يوما بعد يوم،ان بالجارة من قدس بوتفليقة.ومنهم من يمس بالذات الالهية.وكاني بهم قد انشقوا عن الاسلام.
5 - ابو نضال الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:46
ما يخرج من القلب ويصدقه اللسان بالقول أو العمل هو نية مبيتة يحاسب عليها المرئ،الله واحد ولا معبود إلا إياه ،هده خرجة سيحاسب عنها يوم القيامة،فلا إله إلا الله وحده لا نعبد سواه.
6 - abdo الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:46
استغفر الله من قول هؤلاء ,لا حول ولا قوة الا بالله
7 - غشيم الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:47
يمكنك أن تعبده وهو ميت فثوابه وأجره سيكون أ كبر عند الشيطان
8 - منار الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:49
ما بال هؤلاء المسؤولين الجزائريين واحد شبه بوتفليقة للنبي وواحد يشبه بومدين بالإله والله العظيم ايلا هبلو
9 - mingo الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:49
ان الله يغفر الدنوب جميعا الى الشرك به فما فائدة ان تطعن في السنين ويطعن الشيب فيك وتلاقي خالقك وانت تتمنى عبادت غيره
10 - قلب الأسد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:54
ما أنزل الله بها من سلطان الرق والعبودية من أجل السلطة والمنصب اللهم أرينا الحق حقا وأرزقنا إتباعه وأرينا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه
11 - مضطر لا بطل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:55
يظهر لي ان الجزائر ما زال امامها سنوات ضوئية من الفساد والتقهقر والتوكل على الريع والاعتماد على مثل هذا الرويبضة...الا يكفيك واسلافك ما عانت الجزائر بسببكم من ويلات وتقهقر وعزلة عن العالم وانقسام في الصف المغاربي وتجميد الاتحاد وهروب المغرب وتونس شمالا او جنوبا نحو افريقيا ..وما زلتم على عداوتكم للشقيق الجار لتقسيمه..لعنة الله على من كان السبب ومن ما زال على نفس المنهج الشيطاني ..
12 - sohail الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:55
ويحك يا اويحيى اتعبد بومدين وتكفر ببوتفليقة الذي تأكل من نعمته لن ترى يوما ابيضا بعد اليوم
13 - marbouh الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:56
طبعا سيقول مثل هذا الكلام فهو من المقربين وليس من أفراد الشعب الساخط على الوضع هذا القيادي لسوء ظنه بالاسلام يظن ان رسول الاسلام يشبه حكام هذا الزمان الذين يغدقون على المقربين من حاشية ومسؤولين كبار بينما يترك الشعب يسبح في الفقر والجهل لهذا يشبه ولي أمره بالرسول الذي كان يجلس على الحصير لتسعد أمته
14 - Mohamed الأحد 07 أكتوبر 2018 - 12:58
هادا شرك بالله تعالى.العبادة لله فقط ياهادا .
15 - أبو ليلى المهلهل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 13:01
ههههه إنه التوجه المذهبي العقيم الديكتاتوري الاستبدادي لكهنة معبد آمون البومديني في قصر المرادية وباقي الطغمة العسكرية النافذة هناك والتي أصبحت تعتقد ب "أولوهية" ديكتاتورها الأبدي هواري بومدين.
16 - عبد الله الأحد 07 أكتوبر 2018 - 13:02
بومدين لم يفعل اي خير في المسلمين حقود فرق بين المرأة وزوجه وأولاده ونهب أموالهم وضع حجر عثرة في حداء المسلمين ولا زالوا يعانون منه لحد الان كان سكير يشرب دخان الكوبيين حشرك الله معه إلى جهنم
17 - المستقبل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 13:03
الهواري بومدين رغم ما قدمه للجزائر من مقاومة لكن كان عدو للمغرب و هو سبب كل هذه التفرقة هو من مول البوليزاريو و هو من طرد المغاربة و سبب مشاكل حروب أمغالا الله يرحمو و يغفر ليه الآن نحن في الحاضر و يجب على الشباب التفكير في تغيير العقلية المتحجرة بالإنغلاق خودو العبرة من أوروبا قوة اقتصادية و علمية واحدة
18 - mouhayed الأحد 07 أكتوبر 2018 - 13:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل شيء في هذا الكون يسبح لله ويعبده، وحتى الحيوانات لم تجعل لله اندادا ولم تعبد في يوم ما الاسد لانها تعلم ان هذا شرك بالله. إن كانت زلة لسان فاستغفر خالقك، وان كان نفاقا فلعنة الله على من يحترفه.
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