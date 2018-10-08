24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)

  2. الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)

  3. ساكنة مدينة تامسنا تشتكي (5.00)

  4. بحيرة من الملح في الصين (5.00)

  5. منيب: انسداد في الأفق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اتفاقات تجمع توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية

اتفاقات تجمع توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية

اتفاقات تجمع توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية
هسبريس - رويترز
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 03:11

قالت مجموعة توتال الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة بما في ذلك عقد لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان وخطط لإقامة مشروع مشترك.

وستطور سوناطراك وتوتال احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت والتي تقدر بنحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وستؤسس الشركتان مشروعا مشتركا باسم مؤسسة سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.