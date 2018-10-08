اتفاقات تجمع توتال الفرنسية وسوناطراك الجزائرية

هسبريس - رويترز

قالت مجموعة توتال الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة بما في ذلك عقد لتطوير حقل غاز في منطقة عرق عيسيوان وخطط لإقامة مشروع مشترك.

وستطور سوناطراك وتوتال احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت والتي تقدر بنحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وستؤسس الشركتان مشروعا مشتركا باسم مؤسسة سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب).