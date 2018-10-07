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قمة ثانية تجمع قريبا بين الرئيسين كيم وترامب
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:10
أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية الأحد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ اون "في أقرب وقت".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سيول اثر لقائه الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق الأحد إن الجانبين سيواصلان مشاوراتهما لتحديد "مكان وموعد اللقاء الجديد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 20:09
من قبل تبادلا أقبح أنواع الشتم و السباب و الان ترامب يتحرق للقائه، و يبجله و يمدحه أمام الصحافة الأمريكية ،أتعلمون لماذا، لان ترامب المعتوه حاول إضافته لكن وجد أن خصمه شبه أحمق و يمتلك أسلحة نووية و صواريخ باليستية تصل أمريكا و لن يتردد في استعمالها أن ثم استفزازه و ليس لديه ما يخسره (و الحكمة تقول لا تستفز من ليس له ما يخسره ) أظن أن ترامب كان سيفعل نفس الشيء مع إيران لو كان عندها أسلحة نووية ،لان أمريكا تحترم الأقوياء فقط، انظروا كيف تكلم عن ملك السعودية قبل اسبوع رغم أخذه نصف ترليون دولار، يريد المزيد،بينما يحترم و يوقر و ويعلن حبه لكيم جونك اون ،الذي لن يعطيه دولارا واحدا بل العكس صحيح سيغدق ترامب الملايين من الدولارات على كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي، ،،،
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