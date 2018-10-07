قمة ثانية تجمع قريبا بين الرئيسين كيم وترامب

هسبريس - ا ف ب

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية الأحد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ اون "في أقرب وقت".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سيول اثر لقائه الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق الأحد إن الجانبين سيواصلان مشاوراتهما لتحديد "مكان وموعد اللقاء الجديد".