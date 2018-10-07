طفل أمريكي يمزق ألف دولار من مدخرات والديه

هسبريس ـ مُتابعة

في صدمة بالغة لزوجين أمريكيين، مزق طفلهما أكثر من 1000 دولار، كانا قد ادخراها.

وكان الزوجان بن وجاكي بيلناب من ولاية يوتا الأمريكية، ادخرا مبلغ 1060 دولارا وهي قيمة التذاكر التي كان من المفترض أن يحضر بها الوالدان أحد مواسم كرة القدم، التابعة لجامعة يوتا، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وصرح بن بيلناب، أنه عندما فوجئا باختفاء المبلغ، بدآ في تفتيش المنزل، حتى صدما من العثور على طفلهما ليو وهو يمزق المبلغ.

واعتاد ليو أن يساعد والدته جاكي في تمزيق الوثاثق والرسائل غير المهمة، التي ترغب في التخلص منها، ولكن اعتقد ليو البالغ من العمر عامين أن النقود مجرد أوراق فقام بتمزيقها.

وسارع والد الطفل بإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية، والتي طلبت منه إرسال النقود الممزقة من أجل استبدالها بأخرى جديدة.