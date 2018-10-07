24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "بوديموس" يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف (5.00)

  2. سفراء العالم يكتشفون تاريخ ومؤهلات وزان (5.00)

  3. امتحان مفاجئ يخرج أساتذة للاحتجاج بشفشاون‬ (5.00)

  4. اختتام الندوة الدولية للمجتمع المدني بسطات (5.00)

  5. بحيرة من الملح في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طفل أمريكي يمزق ألف دولار من مدخرات والديه

طفل أمريكي يمزق ألف دولار من مدخرات والديه

طفل أمريكي يمزق ألف دولار من مدخرات والديه
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:29

في صدمة بالغة لزوجين أمريكيين، مزق طفلهما أكثر من 1000 دولار، كانا قد ادخراها.

وكان الزوجان بن وجاكي بيلناب من ولاية يوتا الأمريكية، ادخرا مبلغ 1060 دولارا وهي قيمة التذاكر التي كان من المفترض أن يحضر بها الوالدان أحد مواسم كرة القدم، التابعة لجامعة يوتا، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وصرح بن بيلناب، أنه عندما فوجئا باختفاء المبلغ، بدآ في تفتيش المنزل، حتى صدما من العثور على طفلهما ليو وهو يمزق المبلغ.

واعتاد ليو أن يساعد والدته جاكي في تمزيق الوثاثق والرسائل غير المهمة، التي ترغب في التخلص منها، ولكن اعتقد ليو البالغ من العمر عامين أن النقود مجرد أوراق فقام بتمزيقها.

وسارع والد الطفل بإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية، والتي طلبت منه إرسال النقود الممزقة من أجل استبدالها بأخرى جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.