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كُتّاب وآراء
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مقتل 20 شخصا في حادث سيارة وسط نيويورك
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:20
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة اليوم الأحد أن 20 شخصا لاقوا حتفهم في تصادم سيارتين في شوهاري بولاية نيويورك على بعد نحو 170 ميلا إلى الشمال من مدينة نيويورك.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير محلية أن إحدى السيارتين كانت ليموزين تقل أفراد حفل زفاف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - زكرياء المغربي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:46
رحمة الله تعالى عليهم نسأل الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
2 - youssef الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:50
دابا حنا مالنا ، هاده الاخبار لا تهمنا ، كايم في البلاد شلا مشاكل باش حنا نشوفو مشاكل ديال ناس
3 - سعاد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:31
كون وقعات ف المغرب يقولو لعروسة منخوسة قدامها صكعين ويطلقوها الا بقات ف الحياة
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