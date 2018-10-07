مقتل 20 شخصا في حادث سيارة وسط نيويورك

هسبريس - رويترز

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة اليوم الأحد أن 20 شخصا لاقوا حتفهم في تصادم سيارتين في شوهاري بولاية نيويورك على بعد نحو 170 ميلا إلى الشمال من مدينة نيويورك.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير محلية أن إحدى السيارتين كانت ليموزين تقل أفراد حفل زفاف.