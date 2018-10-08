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كُتّاب وآراء
إسرائيل تخطط لبناء أكبر محطة تحلية مياه بالعالم
قالت إسرائيل الأحد إنها تلقت عروضا من سبع مجموعات لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، والتي ستكون قادرة على إنتاج نحو 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وقالت وزارة المالية في بيان إن المناقصة، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، تتضمن محطة جديدة لتحلية المياه في منطقة سوريك بوسط إسرائيل. وهناك محطة تحلية مياه أخرى تعمل بالفعل في الموقع.
وأضافت الوزارة أن العروض تقدمت بها آي.دي.إي تكنولوجيز وجي.إي.إس الإسرائيليتان، وهاتشينسون، وبي.إم.إي.سي الصينية، وسويز الفرنسية، وتحالف يضم أكسيونا الإسبانية وألايد الإسرائيلية، فضلا عن تحالف آخر بين أكواليا الإسبانية ودبليو.بي.آي الإسرائيلية.
وعندما تدخل المحطة الجديدة حيز التشغيل، فستكون محطات تحلية المياه الإسرائيلية قادرة على إنتاج 85 في المئة من إجمالي كميات المياه التي تستهلكها الأسر والبلديات في إسرائيل.