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الرئيسية | خارج الحدود | وفد أمني سعودي يصل قنصلية المملكة بإسطنبول

وفد أمني سعودي يصل قنصلية المملكة بإسطنبول

وفد أمني سعودي يصل قنصلية المملكة بإسطنبول
هسبريس - متابعة
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:05

وصل وفد أمني سعودي، الأحد، إلى مبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول بعد أيام من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وما زال الغموض يكتنف مصير الصحفي السعودي خاشقجي، الذي لم يعثر على أثر له منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، لإنهاء معاملة.

وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في القضية في مسعى منها لكشف ملابساتها سريعا.

ونفى مصدر مسؤول في القنصلية السعودية بإسطنبول، اليوم، صحة تصريحات نسبتها رويترز، السبت، إلى مسؤولين أتراك وتضمنت مزاعم بـ"مقتل" داخل القنصلية السعودية.

وشكك المصدر، في تغريدة عبر حساب القنصلية على "تويتر"، "بأن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح".

وأضاف أن "وفدا أمنيا مكون من محققين سعوديين وصلوا إلى إسطنبول، السبت، بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا، للمشاركة في التحقيقات".

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أنه يتابع شخصيا قضية اختفاء خاشقجي، وأن تركيا ستعلن نتائج التحقيق في هذا الخصوص مهما كانت ماهيتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:28
القضية فيها الكثير من الغموض خصوصا من الجانب السعودي الشيء الثابث في القضية ان الصحفي فعلا دخل الى القنصلية و من هناك اختفى المعروف ان كل المباني الدبلوماسية و الحساسة مزودة بكامرات مراقبة في كل جانب تراقب كل صغيرة و كبيرة لو ان السلطات السعودية فعلا غير متورطة فهي تستطيع و بكل سهولة و بواسطة تسجيلات كامرات المراقبة ان تفند و تتبث ان الصحفي دخل و خرج من القنصلية اما الجانب التركي فتركيا ايظا تستطيع اثباث ان الصحفي دخل و لم يخرج بواسطة كامرات المراقبة في الشوارع لاكن ما نراه هو اقوال من الجانبين و تحليلات و فرضيات ما قد يثبث تورط الجانبين مع في هاته القضية ما يزيدها غموضا
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