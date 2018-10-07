رئيس منظمة الإنتربول "المفقود" يقدم استقالته

هسبريس - متابعة

قدم الصيني مينج هونجوي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الذي تردد أنه مفقود قبل أسبوع، استقالته من رئاسة المنظمة، وذلك حسبما أعلنت الانتربول اليوم الأحد. وجاء في بيان صادر عن الانتربول اليوم مينج استقال بأثر فوري.

وسيصبح النائب الأول لرئيس المنظمة، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج، قائما بأعمال رئيس المنظمة إلى حين انتخاب رئيس جديد . ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وجاء هذا الاعلان بعد وقت قصير من إعلان الهيئة العليا لمكافحة الفساد في الصين أن مينج يخضع للتحقيق في ذلك البلد، منهية بذلك أياما من التكهنات حول مكان وجوده.

وكانت أسرة مينج فقدت الاتصال به بعد أن سافر من فرنسا ، حيث مقر الإنتربول ، إلى الصين.

وعادة، عندما يختفي المسؤولون الصينيون البارزون ، فإن ذلك يرتبط بالفساد أو أي إجراءات تأديبية أخرى داخل الحزب الشيوعي. وغالبا ما يتم التحقيق مع المشتبه بهم في مكان سري تحت الإقامة الجبرية، وعادة من دون الاتصال بأسرهم.

ولم يتضح كيف كان مينج، وهو أول مواطن صيني يقود الإنتربول ، قد وقع في مخالفة مع السلطات الصينية.