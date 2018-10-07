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كُتّاب وآراء
رئيس منظمة الإنتربول "المفقود" يقدم استقالته
قدم الصيني مينج هونجوي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الذي تردد أنه مفقود قبل أسبوع، استقالته من رئاسة المنظمة، وذلك حسبما أعلنت الانتربول اليوم الأحد. وجاء في بيان صادر عن الانتربول اليوم مينج استقال بأثر فوري.
وسيصبح النائب الأول لرئيس المنظمة، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج، قائما بأعمال رئيس المنظمة إلى حين انتخاب رئيس جديد . ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وجاء هذا الاعلان بعد وقت قصير من إعلان الهيئة العليا لمكافحة الفساد في الصين أن مينج يخضع للتحقيق في ذلك البلد، منهية بذلك أياما من التكهنات حول مكان وجوده.
وكانت أسرة مينج فقدت الاتصال به بعد أن سافر من فرنسا ، حيث مقر الإنتربول ، إلى الصين.
وعادة، عندما يختفي المسؤولون الصينيون البارزون ، فإن ذلك يرتبط بالفساد أو أي إجراءات تأديبية أخرى داخل الحزب الشيوعي. وغالبا ما يتم التحقيق مع المشتبه بهم في مكان سري تحت الإقامة الجبرية، وعادة من دون الاتصال بأسرهم.
ولم يتضح كيف كان مينج، وهو أول مواطن صيني يقود الإنتربول ، قد وقع في مخالفة مع السلطات الصينية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أما ما وقع لهذا الصيني مجرد تصفية حسابات داخل الحزب الشيوعي في الصين. إذ وقع انقلاب ناعم داخل الحزب!
الرئيس الصيني الجديد لا يريد ضمن كوادر الحزب من ينتمي إلى من وقع عليهم الانقلاب.
وبالتالي يقوم بتصفيتهم جميعا. طبعا يستغلون القانون في هذا. إذ ليس هناك قانون في الصين سوى الحزب الشيوعي. وكل ما يقولونه يصبح قانونا.
ربما لم تسمع أيضا بحبس حوالي 5 ملايين مسلم في الأراضي المحتلة من طرف الصين بشكل قسري مع إعدامات طالت أعيان المسلمين وعلماءهم. منهم العلامة محمد صالح داملام الذي حضر الدروس الحسنية سنة 1412هجرية وألقى قصيدة في مدح صاحب الجلالة الملك المنعم الحسن الثاني رحمة الله عليه، قتله الصين واحتجز جميع أفراد أسرته منهم أحفاده في معتقلات شبه النازية لتجريدهم من الهوية الاسلامية والثقافة القومية التركية.
إذا كان هناك القانون لما وقعت هذه الانتهاكات والتجاوزات.
التجاوزات التي تقع في الصين من تعنيف للمواطنين وحتى النساء كثيرة جدا.