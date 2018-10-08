معارضو زواج المثليين برومانيا ينتظرون الهزيمة

هسبريس من الرباط

ينتظر معارضو زواج المثليين في رومانيا، الأحد، هزيمة في استفتاء على تغيير التعريف الدستوري لمفهوم الزواج، إلى ارتباط بين رجل وامرأة، حيث لم تفلح محاولتهم لدعم هذا التعريف في دفع الناخبين إلى التصويت.

وأعلنت لجنة الانتخابات، عقب مضي ساعات فقط على استفتاء على مدار يومين حول هذا هذا التعريف، أن 21ر15 % فقط من أكثر من 18 مليون ناخب مؤهل أدلوا بأصواتهم.

ويتعين مشاركة 30 % من الناخبين المؤهلين لاعتماد النتيجة على أنها قانونية. ومن المقرر إغلاق لجان الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

واعترف التحالف الديني المحافظ من أجل الأسرة، الذي طالب بإجراء الاستفتاء الذي بدأ امس السبت، على نحو غير مباشر بالهزيمة بعد ظهر اليوم، وألقى باللائمة على الأحزاب السياسية في "المقاطعة العامة" للتصويت.

يذكر أن رومانيا قررت عدم تجريم المثلية الجنسية عام 2001. لكنها من بين عدد قليل من من دول الاتحاد الأوروبي التي لا توفر أي شكل من أشكال الارتباط المدني للأزواج من نفس الجنس.