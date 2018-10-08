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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الدراجات الكهربائية

إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الدراجات الكهربائية

إسرائيل تفرض قيودا جديدة على الدراجات الكهربائية
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 01:40

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنها ستفرض قيودا جديدة على استخدام الدراجات الكهربائية بعد وقوع حالة الوفاة الـ16 هذا العام بسبب الحوادث الناتجة عنها.

ومن بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي إلزام السائقين ما بين أعوام الـ16 والـ18 الذين لا يملكون رخصة سياقة للدراجات النارية أو للسيارات بالخضوع لدورة قصيرة وبعدها اجتياز اختبار للتمكن من قيادة هذه الدراجات الكهربائية.

وأضافت الوزارة أنها من هذه اللحظة ستطبق بصرامة القوانين الحالية الخاصة بمنع استخدام من هم أقل من 16 عاما من استخدام مثل هذه المركبات.

وبالنسبة لمخالفي هذه القوانين، سيتم مصادرة دراجاتهم وإرجاء إمكانية حصولهم على رخصة قيادة لمدة عام.

ومن سيقوم بتخطي السرعة القصوى المحددة أثناء قيادة هذه الدراجات -والمحددة بـ25 كيلومترا في الساعة- سيتم تغريمه 10 آلاف شيكل (أكثر من 2300 يورو)

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