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رئيس حكومة الوفاق الليبية يجرى تعديلا وزاريا
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 01:25
أجرى فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، الأحد، تعديلا وزاريا شمل ثلاث وزارات والهيئة العامة للرياضة والشباب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق (وال) أن السراج كلف فتحي باش أغا وزيرا للداخلية، خلفا للعميد عبدالسلام عاشور، وعلي عبدالعزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، خلفا لناصر الدرسي.
وكلف السراج فرج عبدالرحمن عمر بومطاري بمهام وزير المالية خلفا لإسامة حماد، فيما وكلف بشير أبوعجيلة محمد القنطري بمهام رئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفا لزياد قريرة.