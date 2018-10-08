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شرطة جزر البليار تنصح السائحين لمحاربة الجريمة

شرطة جزر البليار تنصح السائحين لمحاربة الجريمة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 10:42

تعد جزر البليار في إسبانيا بشكل عام مكانا آمنا يحظى بمعدل منخفض للجريمة ، ولكن مع ذلك يتلقى السائحون نصائح بعدم ترك متعلقات قيِّمة في سياراتهم، وفقا لنشرة قواعد جديدة أصدرتها شرطة الحرس المدني "جارديا سيفيل" للسائحين .

وذكرت صحيفة "مايوركا تسايتونغ"، الصادرة باللغة الألمانية، أن النشرة تقدم نصائح للسلامة للمسافرين في مايوركا ومينوركا وإيبيزا، ونصائح حول كيفية حماية البيئة الطبيعية.

وبخصوص المتعلقات الشخصية تنصح الشرطة الأشخاص دائما بإبقاء حقائب اليد وحقائب الظهر الخاصة بهم مغلقة دائما ، وعدم أخذ المجوهرات معهم إلى الشاطئ.

وأوضحت نشرة الشرطة أن جزر البليار هي واحدة من أكثر المقاصد السياحية الآمنة في العالم ،ولكنها اعترفت أن "النشالين" يمثلون مشكلة.

يشار إلى أن جرائم النشل هي الأكثر تكرارا بين الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها في مايوركا والجزر المجاورة لها.

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