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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي: البطالة تعصف بالمنطقة المتوسطية

الاتحاد الأوروبي: البطالة تعصف بالمنطقة المتوسطية

الاتحاد الأوروبي: البطالة تعصف بالمنطقة المتوسطية
هسبريس - إفي
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:35

شدد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، على ضرورة الاستثمار في مشاريع توظيف حقيقية من خلال القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في المناطق المهمشة في منطقة البحر المتوسط والحد من تأثير عصابات المافيا والتطرف بين سكانها.

وكما ذكر هان، في إحدى مجموعات العمل التابعة لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط، فإن جنوب هذه المنطقة به أعلى معدلات بطالة بين صفوف الشباب، وهي مشكلة تؤثر أيضا على بعض البلدان في شمال أوروبا، حيث يتجاوز مؤشر البطالة في هذا القطاع 30%.

وأشار المتحدث إلى أنه إذا انخفض هذا المعدل إلى النصف فإن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي سيشهد نموا قدره 20 مليار يورو، حيث إن القطاع الخاص هو الذي يتمتع بهذه القدرة.

وفي هذا الإطار، تعهد هان بدعم جهد استثماري حقيقي، بعيدا عن الخطابات الفلسفية، مع اهتمام خاص بإدماج المرأة في هذه العملية، نظرا لأن الاستثمار له نتيجة وهي "خلق فرص عمل ومجتمعات مستقرة".

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