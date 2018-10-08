هسبريس - رويترز

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ترحب بزعيم كوريا الشمالية في موسكو.

وذكر، ضمن تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن مسؤولين في روسيا وجهوا الدعوة لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، لزيارة البلاد دون أن يتم الاتفاق بعد على الموعد.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم أيضا، إن "كيم من المتوقع أن يزور العاصمة الروسية قريبا".