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الرئيسية | خارج الحدود | قضية خاشقجي .. تركيا تريد تفتيش قنصلية السعودية

قضية خاشقجي .. تركيا تريد تفتيش قنصلية السعودية

قضية خاشقجي .. تركيا تريد تفتيش قنصلية السعودية
هسبريس - رويترز
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:37

ذكر تلفزيون "إن.تي.في"، اليوم الاثنين ،أن تركيا طلبت السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الأسبوع الماضي، بعد دخوله القنصلية.

وقال مسؤولون أتراك لرويترز، مطلع الأسبوع، إنهم يعتقدون أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية .. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع القضية عن كثب.

وقال مسؤول تركي إن أنقرة استدعت السفير السعودي إلى وزارة الخارجية مرة أخرى. وقالت الوزارة: "أبلغناه أننا نتوقع تنسيقا كاملا في عملية التحقيق".

وذهب خاشقجي إلى القنصلية السعودية يوم الثلاثاء الماضي لاستخراج وثائق من أجل عقد قرانه. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد فترة وجيزة، لكن خطيبته، التي كانت تنتظر بالخارج، قالت إنه لم يخرج.

وقال مصدران تركيان لرويترز إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قُتل عن عمد داخل القنصلية؛ وهو الرأي الذي أيده ياسين أقطاي، أحد مستشاري أردوغان وصديق خاشقجي.

وقال أردوغان للصحفيين، أمس الأحد، إن السلطات تفحص جميع تسجيلات الكاميرات وسجلات المطار في إطار تحقيقها في اختفاء خاشقجي؛ الذي كان ينتقد حكام السعودية على نحو متزايد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مصطفى الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:13
منذ مدة و تركيا تقول ذلا . متى ستباشر بالتفتيش الفعلي للقنصلية. لا يمكن ان يمر هذا الموضوع مرور الكرام.
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1
2 - harrokki الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:20
C'est bêêêête !! Imaginez qu'ils l'ont dessous dans de l'acide et évacué avec les eaux usée !!! La Turquie doit récupérer les eaux usée pour les analyser avant qu'il soit trop tard
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3 - AZ 23 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:24
اظن ان السعودية لديها اليد في هدة القضية الان لديها مصلحة في اخفائه او تصفيته لاسباب يعرفها الجميع. هنا من يقول تركيا (لا اظن) لئن لو الاتراك ارادو اعتقاله او اخفائه لقامو بذالك عند دخول تركيا او مكان الاقامة او الفندق او في الشارع العام لا في محيط قنصلية المجهز بكميرات المراقبة .
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4
4 - سعيد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:27
يا للعار حكام الغرب يدافعون على شعوبهم ويحققو لهم السعادة والرفاهية وأنتم تحققو لهم الشماتة والهوان تحاسبون مواطنا مخلصا لشعبه على كلمة بينما تقبلو الذل والهوان من عدو الامة بل تمدوه باموال الشعب بكل سرعة وسخاء طبعا لأنها ليست لكم بل لهذا الشعب المبكوم
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3
5 - مرة أخرى الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:29
اول ما يبعث على الشكوك تصريح القنصل السعودي بأن كاميرات المراقبة داخل القنصلية لا تعمل وبالتالي لم تصور خاشقجي يدخل أو يخرج منها.أما عن تفتيش القنصلية فقد مضى من الوقت ما يكفي لتدمير الأدلة إن وجدت وطمس كل معالم الجريمة.الفريق الذي جاء فجأة على متن طائرتين خاصة المتزامن مع دخول الدكتور جمال المبنى وعدم خروجه منه ومغادرته هذا بسرعة لتركيا يزيد الشكوك كذلك بواقعة غامضة تمت بداخل القنصلية السعودية.ما لم يكن في حسبان المسؤولين السعوديين ان هناك من رافق المختفي وينتظره خارجا،خطيبته التركية وبذلك أكدت دعم مغادرته القنصلية بتاتا.ان تورطت السعودية في مقتل الإعلامي الشهير الدكتور خاشقجي فهي فضيحة مجلجلة للنظام السعودي ووصمة عار على بن سلمان..ونشري هسبريس باركة من السلبية
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6 - حميد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:36
قضية خشقجي ستجر على السعودية مشاكل لم تكن تنتظرها ولا في الاحلام. لاسكات اصوات المطالبين بمعقابة السعودية كدولة مسؤولة عن قتله يتطلب دفع تريليونات من ملايير الدولارات وربما فكرت الدول في عرض هذه القضية على الامم المتحدة باجتماع رسمي للتباحث حول العقوبات الواجب اتخاذها في حق السعودية .من فكر في قتل خشقجي لم يدرس المشكلة بشكل جيد ولم ينتبه انها مشكلة قد تعرض البلاد لحصار دولي هم الان ينتظرون النتائج للبدء فيما يمكن اتخاذه من اجراءات والقادم سيحمل العديد من المفاجات .السعودية متورطة في قتله حتى يثبت العكس وفي انتظار هذا العكس ستنعكس احوالهم راسا على عقب.
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7 - Ziryab الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:41
ردة فعل السعودية يثير الشكوك خصوصا عندما صرحت أن الكاميررات لا تسجل.حتى االبقال في حي شعبي عندنا له كاميرا تسجل ما بالك بدولة. أو عندما استضافت مراسل رويترز و فتحت له بعض الدواليب و الأبواب للتأكيد أن خاشقجي ليس موجودا في القنصلية في مشهد سريالي هزلي. و بهذه التصرفات المشبوهة و الإعتقالات المتكررة للمعارضين إضافة إلى أن السعودية من أكثر المستفيدين من تصفية أو اختطاف هذا الصحفي، هذا يجعل منها منطقيا المتهم الأول.
الدول المتكلخة مرعبة لشعوبها و منبطحة أمام الخارج. أما الدول الديموقراطية فتحترم شعوبها و تقبل النقد و تبدو كالحمل مع مواطنيها لكنها مرعبة أمام كل دولة تهدد مصالحها
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