قضية خاشقجي .. تركيا تريد تفتيش قنصلية السعودية

هسبريس - رويترز

ذكر تلفزيون "إن.تي.في"، اليوم الاثنين ،أن تركيا طلبت السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الأسبوع الماضي، بعد دخوله القنصلية.

وقال مسؤولون أتراك لرويترز، مطلع الأسبوع، إنهم يعتقدون أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية .. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع القضية عن كثب.

وقال مسؤول تركي إن أنقرة استدعت السفير السعودي إلى وزارة الخارجية مرة أخرى. وقالت الوزارة: "أبلغناه أننا نتوقع تنسيقا كاملا في عملية التحقيق".

وذهب خاشقجي إلى القنصلية السعودية يوم الثلاثاء الماضي لاستخراج وثائق من أجل عقد قرانه. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد فترة وجيزة، لكن خطيبته، التي كانت تنتظر بالخارج، قالت إنه لم يخرج.

وقال مصدران تركيان لرويترز إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قُتل عن عمد داخل القنصلية؛ وهو الرأي الذي أيده ياسين أقطاي، أحد مستشاري أردوغان وصديق خاشقجي.

وقال أردوغان للصحفيين، أمس الأحد، إن السلطات تفحص جميع تسجيلات الكاميرات وسجلات المطار في إطار تحقيقها في اختفاء خاشقجي؛ الذي كان ينتقد حكام السعودية على نحو متزايد.