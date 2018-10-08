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قوات شرق ليبيا تقبض على ضابط مصري سابق
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:46
قال متحدث عسكري ليبي إن قوات شرق ليبيا ألقت القبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري والمتشدد الإسلامي المطلوب في القاهرة.
وأضاف المصدر نفسه أن القوات ألقت القبض على عشماوي في درنة، حيث تقاتل متشددين إسلاميين، وعشماوي واحد من أكثر المطلوبين أمنيا من طرف السلطات المصرية.