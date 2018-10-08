الكوكايين و"الإكستازي" تظفر بالإقبال في أستراليا

هسبريس - إفي

يستهلك الأستراليون كوكايين وحبوب النشوة "الإكستازي" على درج نقاوة أفضل وبكمية أعلى من المستويات المسجلة في هذا البلد في السنوات الماضية، وفقا لدراسة.

وقالت إيمي بيكوك، التي شاركت في التقرير الذي أعده المركز الوطني لأبحاث المخدرات والكحول، "إن استخدام مخدرات عالية النقاء قد يزيد من خطر التعرض لآثار صحية سلبية خطيرة وطويلة الأجل".

ووصل معدل استهلاك البلور ذي النقاوة العالية (72%) وفي شكل كبسولات (62%) من الإكستاسي، وكذلك الكوكايين، إلى أعلى مستوى له منذ أن بدأت أستراليا في إعداد هذا التقرير السنوي في عام 2003.

واستندت الدراسة، التي تضع أستراليا كأحد أكبر مستهلكي المخدرات الترفيهية في العالم، إلى 799 مقابلة، حيث اعترف 27% من المشاركين بتناولهم حبوب النشوة مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.

وكشف 60% آخرون إنهم تعاطوا الكوكايين في الأشهر الستة الماضية، مقارنة بنسبة 48% العام الماضي، وفقا للدراسة التي أبرزت سهولة الحصول على هذا النوع من المخدرات.

يشار إلى أنه تم نشر هذا التقرير بعد وفاة شخصين وطلب نحو 700 آخرين رعاية طبية بعد تعاطيهم المخدرات في أحد المهرجانات في سيدني، في منتصف سبتمبرالماضي.