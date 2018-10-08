24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غياب النقل المدرسي يغضب تلاميذ ناحية تنغير
- شرطة فاس توقف متهميْن بقتل نزيل في خيرية
- سكان حسيبو في العراء
- الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان
- أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي
محاكمة معتقلي "حراك الريف" تصل الاستئناف وعفو الملك يبعث التفاؤل (5.00)
- حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021 - (79)
- شباب يطالبون بإسقاط التجنيد الإجباري وإقرار "الخدمة المدنية" - (67)
- "الطالوع" .. قُروض غير قانونية تُكبّد الدولة خسائر مالية بالملايين - (53)
- محتجون يُحملون حكومة العثماني مسؤولية وفاة مكفوف عاطل - (51)
- وفاة مكفوف تجلب "غضب التواصل الاجتماعي" نحو الوزيرة الحقاوي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تونس تحقق في "جهاز سري" داخل حزب النهضة
أعلنت النيابة العامة في تونس عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الارهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، لوسائل الإعلام المحلية: "النيابة العامة أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة على إثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحفي لهيئة الدفاع".
وتتهم الهيئة حزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.
وينفي الحزب، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 و2013 بعد فترة حظر طويلة لنشاطه السياسي خلال حكم النظام السابق، هذه الاتهامات.
واغتيل السياسي اليساري المعارض للإسلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه، في فبراير 2013، وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليوز من نفس العام.
وأحدث الاغتيالان اضطرابات كبرى في تونس التي تمر بانتقال سياسي، منذ 2011، أديا في نهاية المطاف إلى تنحية حركة النهضة من الحكم عبر حوار وطني وتنصيب حكومة مستقلة تولت تنظيم انتخابات 2014.
وقالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنها ستتقدم، بالتوازي مع أعمال النيابة العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري اعتمادا على المعلومات والوثائق التي تملكها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
يكفي ان تضع على اليوتوب لقاء الغنوشي السري وتكتشف معدن هذه النبتة السامة التي تسقى من فكر اجرامي تركه لهم السيد قطب
الآن حصحص الحق
لسنوات نصتصرخ الأمة من الخليح إلى المحيط لأخذ الحذر والحيطة من المنظمات والأحزاب التي تتقنع بالدين ولم نجد آذان صاغية حتى حدثت الرزية للعظمى (الربيع العربي) على أكتاف تيارات الإسلامي السياسي بقيادة الإخوان المسلمين .. فهلك من هلك وظلم من ظلم وضاع ما ضاع من هيبة الدول بسبب هؤلاء، يبدوا بأن تونس بدأت تفيق وتنتبه من خطر الإخوان حصان طروادة قطر وتركيا ...
على ذكر تركيا هل شاهد الجميع دور الإعلام القطري في تهويل وتضخيم حدث إختفاء خاشقجي؟ بل ذهبت قطر لوصف التعذيب وطريقة قتل الرجل مع أنه لا توجد جثه !!
هل عرفتم الآن لماذا قاطعنا قطر؟ تابعوا قضية خاشقجي وسقوط الإعلام القطري والمطبلين له
عشرون عام ونحن صابرون على اللاعيب وشقاوات قطر ولولا السعودية لكانت تعيث في الدول الناجيه من الربيع الفساد والفرقة والتدمير .. ولكن السعودية الجمت هذا الجني القزم المسمى تنظيم الحمدين القطري.