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الرئيسية | خارج الحدود | لافروف يرفض اتهام هولندا لروسيا بهجوم إلكتروني

لافروف يرفض اتهام هولندا لروسيا بهجوم إلكتروني

لافروف يرفض اتهام هولندا لروسيا بهجوم إلكتروني
هسبريس - متابعة
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 15:44

رفض وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الاثنين الاتهامات الهولندية لروسيا بالسعي لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وكانت السلطات الهولندية قد اتهمت أربعة رجال،قالت إنهم من الاستخبارات العسكرية الروسية، باستهداف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال تحقيق بشأن محاولة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال مطلع هذا العام.

وقال لافروف إن الرجال كانوا في رحلة روتينية في لاهاي، حيث يقع مقر المنظمة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف القول " هذه كانت رحلة روتينية. هم لم يختبئوا عندما جاءوا المطار وسجلوا دخولهم في الفندق وزاروا سفارتنا".

وأضاف" لا يوجد سر حول رحلة المتخصصين الروس إلى لاهاي في أبريل الماضي" موضحا" هذا يبدو كسوء تفاهم".

ويشار إلى أن عملية تسميم سكريبال في انجلترا مطلع هذا العام، الذي اتهمت القيادة البريطانية عملاء روس بأنهم وراءها، دفعت بريطانيا والعشرات من حلفائها لطرد دبلوماسيين روس، وهو ما ردت عليه روسيا بالمثل.

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