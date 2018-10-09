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الرئيسية | خارج الحدود | مادلين أولبريت: ترامب هدية للرئيس الروسي بوتين

مادلين أولبريت: ترامب هدية للرئيس الروسي بوتين

مادلين أولبريت: ترامب هدية للرئيس الروسي بوتين
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 01:10

وصفت مادلين أولبريت، وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، ترامب بأنه بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في حديثها لقناة "سي إن إن" الأمريكية حيث عزت أولبريت هذا الوصف للتصريحات المتكررة لترامب ضد الدول الأوروبية ودول حلف شمال الأطلسي.

وأعربت أولبريت عن إحساسها بوجود شبه بين ترامب وبوتين.

واتهمت روسيا بالعمل جاهدة من أجل زعزعة الديمقراطية الأمريكية والإيقاع بينها وبين حلفائها.

وقال أولبريت بعد التطرق لمواقف ترامب ضد الدول الأوروبية وحلف الناتو: "إن ترامب بمثابة هدية لبوتين".

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