إسبانيا تسجل 10 آلاف وفاة في حوادث مرورية

هسبريس - إفي

سجلت حوادث الطرق في إسبانيا في العشر سنوات الأخيرة، 10 آلاف حالة وفاة من راكبي الدراجات النارية والهوائية والمشاة، وفقا لدراسة منشورة أمس الاثنين.

وتشير الدراسة إلى أن زيادة معدل وفيات حوادث الطرق المسجل في 2012، طالت بالأخص تلك المجموعات الثلاثة المذكورة، والتي تمثل أكثر من نصف إجمالي كل حالات الوفاة المسجلة في حركة المرور في إسبانيا.

وأجريت الدراسة من قبل مؤسسة (Linea Directa) أو (خط مباشر) المعنية بالتأمين على السيارات، واستندت على تحليل نصف مليون حادث مسجل بين 2007 و2016.

وفي تلك الفترة، لقى 5 آلاف راكب دراجة نارية و4200 مشاة و700 راكب دراجة هوائية، مصرعهم بالإضافة إلى نصف مليون مصاب.

كما شهد معدل الإصابات أيضًا زيادة في ذلك العقد بنسبة 12.4%.

ولوحظت الزيادة بشكل أكبر في الأعوام الأربعة الأخيرة من 42301 في 2012 إلى 57551 في 2016 وهو ما يعني زيادة بواقع 36%.

ووفقا لمدير المؤسسة المذكورة المسئولة عن الدراسة، فرانسيسكو فالنسيا، فإن تلك الأرقام والزيادات في معدل وفيات هؤلاء المستخدمين الضعفاء للطرق، تلفت الأنظار بضرورة أخذها في اعتبار سياسات سلامة أمن الطرق.