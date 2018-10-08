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كُتّاب وآراء
الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية ضد غزة
أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.
وقالت القناة الثانية، إن نتنياهو "أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع".
وأضاف نتنياهو، بحسب القناة، "إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة ، فهذا أمر مرغوب فيه ، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا ، ولذا فإننا نعد عسكريا، هذا ليس تصريحًا فارغًا".
وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودا من أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة لتفادي أزمة إنسانية محتملة.
وكانت العديد من النقارير الإنسانية الفلسطينية والاسرائيلية والدولية حذرت من تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الاسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من اكثر من 11 عاما.
وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين 3 حروب على غزة آخرها عام 2014 وتسببت بدمار كبير.