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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية ضد غزة
هسبريس - الأناضول
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 22:47

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء حكومته أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.

وقالت القناة الثانية، إن نتنياهو "أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع".

وأضاف نتنياهو، بحسب القناة، "إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة ، فهذا أمر مرغوب فيه ، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا ، ولذا فإننا نعد عسكريا، هذا ليس تصريحًا فارغًا".

وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودا من أجل تمكين تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي في غزة لتفادي أزمة إنسانية محتملة.

وكانت العديد من النقارير الإنسانية الفلسطينية والاسرائيلية والدولية حذرت من تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.

ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الاسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من اكثر من 11 عاما.

وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين 3 حروب على غزة آخرها عام 2014 وتسببت بدمار كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - perfect الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 22:57
كفاكم إنتهاكا لحقوق الفلسطينين وكفاكم حربا يا بني آدم✋✋✋
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2 - هشام الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:17
هههه نحن مستعدون للحرب لنرى هل انتم مستعدون نفسانيا أم ستستعينون بالجواسيس أو الخونة اتحداكم أن تهزم أهل عزة هيا لنرى
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3 - عبدو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:24
وهل الفلسطينيين يملكون اسلحه للدفاع عن انفسهم
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4 - bouaazza الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:36
Si les israéliens deviennent fous ils vont le regretter . Les palestiniens ne dormaient pas sur leurs 2 oreilles depuis plus de 10 ans ils ont des armes qui peuvent détruire la moitié d'Israël
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5 - أبو أمال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:37
وأين هي الجيوش العربية والإسلامية?
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