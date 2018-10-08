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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي

أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي

أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي
هسبريس - رويترز
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:45

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن على مسؤولي السعودية إثبات أن الصحفي جمال خاشقجي المفقود منذ أيام غادر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في بودابست "علينا التوصل إلى نتيجة من خلال هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن. ليس بوسع مسؤولي القنصلية السعودية أن ينقذوا أنفسهم بالقول ’إنه (خاشقجي) غادر المبنى’".

وكان مسؤولون أتراك أبلغوا رويترز قبل أيام باعتقادهم أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فيصل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:11
تركيا تحتضن معارضي النظام السعودي ماذا لو قامت السعودية باحتضان بعض المعارضين الأكراد. ماذا كانت تركيا فاعلة. لقد سبق لدولة اردوغان ان أبرمت اتفاقا مع اسرائيل لقتل عبد الله اوجلان. ام ان ذلك حلال عليهم حرام على السعودية النفاق التركي لا حصر له قالك سلطان المسلمين.
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2 - حسين عمري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:12
ربما غير اردوغان من لهجته مع السعودية بعد ان استنفذ وسائل التحقيق طرقه الناعمة،بالامس اردوغان قال انه يتابع قضية اختطاف الخاشقجي وانه صديق وانه يبدي حسن نية..بعد استدعاء سفير آل سعود وتفتيش القنصلية وإعطاء وقت كاقي للرياض لتدارك خطإ اختطاف مواطن متواجد في تركيا ظن طرف دولة اخرى وما يمثله من ٱستهانة وخرق لكل الاعراف..الرئيس التركي طلب من آل سعود تقديم دليل براءتهم عبر اثبات ان الخاشقجي غادر القنصلية..لا احد بعرف ماذا يخبؤه القابل من الايام للمنطقة بعد ان ادخلتها رعونة امير متهور اعمى حب كرسي الحكم عينيه...
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3 - بدون تملق او ميلان الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:30
بالرغم من كرهي الشديد لال سعود لكن لن ادب على الدفاع الغبائي على احد ولن ارضى على نفسي ان اميل لاي طرف و بالعقل هل يعقل لاي دولة ان ترتكب خطأ غبي بهذه الطريقة وتقتل معارضها في سفارتها؟ كلام فارغ هذا و ثانيا معروفين المعارضين السعوديين لم يسبق لسعودية ان قتلت منهم احد مثلما يفعل اردوغان بمعارضيه قتل وسجن واضح جدا انها العوبة من طرف تركيا وايران وربما حتى أمريكا وهذه التصرفات لا تقف على تركيا واخوانها بل فرنسا قتلت بن بركة و لليوم تدفع ببعض الجمعيات و الجهات لطرح الموضوع هي الاعيب بين الأنظمة لا غير
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-1
4 - رد على متدخل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:35
قال أحد المعلقين : تركيا تستقبل معارضي السعودية.....
الجواب : تستقبلهم تركيا لأنهم ضاق بهم الحال في بلدهم....هل سينتظرون إلى أن يتم تصفيتهم أو إخفاؤهم كما وقع للشيخ سلمان العودة.
يقول المثل العامي في بلادنا:
" واش كاين اللي كيهرب من دار العرس..."
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5 - ولد حميدو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:36
لا ثقة لا في السعودية و لا في تركيا فكل شيء ممكن ما دامت العداوة بينهما ما عدا ادا كانت السعودية غبية لتصفي الصحفي في قنصليتها و من يدري ربما الصحفي متواطئ مع تركيا و بعد مدة سيزعم بأن أطرافا اختطفته و هددته و أخلت سبيله
بالنسبة الي ما دام ليس هناك إثبات فلا يمكن الحكم على الواقعة
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