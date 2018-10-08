ترامب يدخل على خط "تصفية" الإعلامي خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي والذي قالت مصادر تركية إن السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ""أشعر بالقلق (...) آمل أن ينصلح الحال. حاليًا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع. هناك تداول لروايات سيئة. أنا لا أحب ذلك.." بتعبير الرئيس الأمريكي.