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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدخل على خط "تصفية" الإعلامي خاشقجي

ترامب يدخل على خط "تصفية" الإعلامي خاشقجي

ترامب يدخل على خط "تصفية" الإعلامي خاشقجي
هسبريس - رويترز
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 22:53

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ الأسبوع الماضي والذي قالت مصادر تركية إن السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ""أشعر بالقلق (...) آمل أن ينصلح الحال. حاليًا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع. هناك تداول لروايات سيئة. أنا لا أحب ذلك.." بتعبير الرئيس الأمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - متابع الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:02
ابتزاز آخر للسعودية ..... لا فض فوك با أخ ترامب .... رآه لاباس عليهم ...
فوت علينا غير الصحراء المغربية و كووول العرب كاملين بصحتك و زيدك حزب الله و البوليساريو cadeau .
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76
2 - كريم الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:05
درتها لفلوس بترول تخليه يقول غدا رمضان
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24
3 - عبدالرزاق الاسماعيلي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:07
اذا تأكد قتله فالموافقة القبلية لا بد أن تؤخذ من صهر ترامب
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18
4 - Khalid bettioui الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:10
اتمنى ان يكون لك نفس الاحساس عندمايموت كل المسلمين اللدين تقتلهم قوات بلادك
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14
5 - يوسف الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:15
في الحقيقة حادث مأساوي ؛يكتنفه كثير من الغموض ؟؟؟.تماما كاعتقال الصين رئيس الشرطة العالمية ـ ألأنتربول ـ ؟؟؟ تحاول أتفهم أتسطا؛أحسن تسكت.وكفى .
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20
6 - perfect الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:16
لأول مرة على ما أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يقف في صف العرب والمسلمين وأتمنى من صميم قلبي رجوع الصحفي السعودي جمال جافشخي
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-5
7 - simo الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:18
ها هو لقى منين يدوز ثاني للمليارات من الدولار من المملكة السعودية.
فرصة من دهب قدمتها المملكة السعودية لترامب.
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11
8 - kac الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:18
توجد السعودية شي 400 مليار دولار تاني
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8
9 - ابو نضال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:19
ترامب يريد من السعودية بقرة حلوب ترعى حيت شاء ويحلبها متى شاء ،عادة راعي البقر في الغرب الأمريكي cowboys games
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6
10 - amin sidi الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:33
سلام .ترمب قليق جدا على التقارير عن اختفاء الصحفي في تركيا .
معنها مدرش التيقة فتقارير السعودية وتركيا كيگولهم انا غدي ارسل . FBI .
ليفك هد اللوغز في اقرب وقت ممكين
وكدلك ترمب قليق من التقارير.. امكن شم شيريحة نتع شي من موقربين له
ويحشموبه
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0
11 - ولد حميدو الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:52
لا أعرف إن كان التخلويض الدي يقع في العالم في صالح المغرب ام لا
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0
12 - اافهيمي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:57
السلام عليكم الطرشة الاولى خده على التعويظ على الحما ية والتا نية هاهية على الخد التا ني وانا على يقين مغدبش اطول فالكرسي ولن ترظى عنك اليهود ........... صدق الله العظيم
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13 - mostapha الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:57
لكي يا مملكة الحرمين .
اللهم ارحم بلادنا من شر الحاسدين من المحيط الى الخليج
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