فنانون يرافقون رجل أعمال ياباني في رحلة إلى القمر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزوا، الذي اختير ليكون أول سائح للقمر، أنه سيرافقه في رحلته للفضاء ثمانية فنانيين.

وقال مايزاوا في أول مؤتمر صحفي بطوكيو منذ إعلانه عن رحلته الفضائية: "أود أن أدعوا مبتكرين يريدون أن يجعلوا العالم مكانا أفضل بأعمالهم".

ومن المقرر أن يجري مايزاوا (42 عاما) رحلة لمدة أسبوع إلى القمر، في 2023، مع ثمانية ممثلين عن عالم الفن والموسيقى والرسم والموضة والإخراج السينمائي.

وأعرب يوساكو مايزوا عن أمله في أن يشارك مبدعون من جميع أنحاء العالم في المشروع.

ومن المقرر أن يقوم مايزوا برحلته عن طريق شركة الفضاء "سبيس اكس"، لكنه لم يكشف حتى الآن عن تكاليف هذه الرحلة.

وستكون رحلة 2023 هي الأولى التي يقوم بها الإنسان إلى القمر منذ التي قامت بها بعثة "أبولو" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في 1972.