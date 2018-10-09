إنقاذ أكثر من ألف مهاجر قبالة السواحل الإسبانية

هسبريس - إفي

أنقذت السلطات الإسبانية ما يزيد عن ألف مهاجر غير نظامي، بينهم أطفال ونساء، لدى محاولتهم الوصول باستخدام قوارب متهالكة إلى جنوب إسبانيا.

ويضاف هؤلاء المهاجرون، الذين تم انتشالهم أمس من مياه البحر المتوسط، إلى 1040 آخرين جرى إنقاذهم يومي السبت والأحد الماضيين في نفس المنطقة.

وتم نقل جميع المهاجرين إلى مراكز استضافة مؤقتة؛ في مدينتي قادش وألميريا الواقعتين جنوب المملكة الإيبيرية.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى سواحل إسبانيا عبر البحر، منذ مطلع العام الجاري، إلى 36 ألفا و674 شخصا، ما يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في نفس الفترة من 2017 بحسب بيانات رسمية.