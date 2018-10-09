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السلطات التايلاندية تحظر المبيت في جزر سياحية

السلطات التايلاندية تحظر المبيت في جزر سياحية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 10:42

حظرت السلطات في تايلاند المبيت السياحي في جزر سيميلان الشهيرة، حيث اتخذت الحكومة خطوة أخرى نحو معالجة المشاكل البيئية الناجمة عن السياحة الجماعية.

ويشمل الحظر جميع أنواع المبيت السياحي، باستثناء المبيت الخاص ببعض الشركات السياحية المرخصة والمتخصصة في تنظيم رحلات الغوص بأعماق البحار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "رويال غازيت"، ومن المقرر أن يستمر السماح بالرحلات أثناء فترة النهار.

يشار إلى أن جزر سيميلان، التي تقع على بعد 80 كيلومترا شمال غرب بوكيت، هي واحدة من مجموعات الجزر الأكثر شهرة في بحر اندامان. وقد عانت الشعاب المرجانية والحياة البحرية المشهورة في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة حجم السياحة في الجزر.

ويأتي قرار الحظر بعد إغلاق "خليج مايا" الشهير في يونيو الماضي، والذي حظي بشهرة بسبب تصوير فيلم هوليوود الشهير، "ذا بيتش" في عام 2000 هناك.

وكانت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، قررت في أواخر سبتمبر الماضي، إغلاق "خليج مايا" لأجل غير مسمى، إلى أن يتم إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة وزرع أخرى جديدة في المنطقة بالكامل.

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