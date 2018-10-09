حكومة سوريا تصدر عفوا عن الفارين من الجندية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة السورية عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية، أو الهاربين من التجنيد، ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة.

وقالت الحكومة: "الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار، الداخلي والخارجي، المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية".

وتابعت: "المرسوم لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم، خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي .. كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".

ووفقا للقانون العسكري السوري فإن الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا للخدمة خلال فترة زمنية محددة.