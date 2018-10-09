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الرئيسية | خارج الحدود | الرياض تفتح قنصليتها بإسطنبول أمام محققي تركيا

الرياض تفتح قنصليتها بإسطنبول أمام محققي تركيا

الرياض تفتح قنصليتها بإسطنبول أمام محققي تركيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 12:21

وافقت السلطات السعودية على السماح لنظيرتها التركية بتفتيش مقر قنصلية الرياض في اسطنبول، حيث شوهد آخر مرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المفقود منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزراة الخارجية التركية، في بيان، إن "السلطات السعودية عبرت عن استعدادها للتعاون، وأنه من الممكن تفتيش مقر قنصليتها في اسطنبول".

جاء هذا المستجد بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والذي قالت مصادر تركية إن "السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ""أشعر بالقلق (...) آمل أن ينصلح الحال. حاليًا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع. هناك تداول لروايات سيئة. أنا لا أحب ذلك.." بتعبير الرئيس الأمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كونان الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 12:50
بعد اسبوع اسبوع يقتحون القنصلية ؟؟؟ بعد الجريمة و التطهير. ما يتبقى للشرطة الا أخطاء فريق التطهير تماما كما كان يفعل المفتش كولومبو. و لكن يبقى السؤال عالقا...اذا تم تصوير الضحية و هو داخل القنصلية فعلى القنصلية اثبات انه خرج منها ؟
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53
2 - sofi الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 12:51
la verite sur la mort de ce courageux journalist ne sera jamais révélé...puisque on sais tous la raison de sa mort et qui beneficiera de sa disparition...mais les responsables sûrement vont payer un jour dans ce monde où l'autre.. merci hespress
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28
3 - حليم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 12:59
كل ما جاء في الروايات السعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال فهو موثوق به طبقا لما جاء في صحيح البخاري ومسلم.
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-34
4 - حسين عمري الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 13:02
الرئيس اردوعان بالامس صرح ان تجهزة الامن والمخابرات والسلطات القضائية تخقق في قضية إختفاء الخاشقجي..تناقلت الانباء بدء تفتبش سيارات تابعة للقنصلية ما عدا اربعة..يبدو ان اقدام السلطات التركية على اتخاذ قرار تفتيش القنصلية ليس قرارا فجا ولكن الاتراك لديهم الخبرة اامخابراتية الكافية في فك الغاز جرتئم مماثلة. ابن سلمان ادخل المنطقة متاهات هي في غنى عنها..الساعات المقبلة لاريب ستكون حبلى بالمفاجأت خاصة واردوغان وعد بنشر حقيقة ما وقع كيفما كانت..
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15
5 - مرة أخرى الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 13:06
هذه الحادثة غامضة تتضارب فيها الاخبار والشائعات فمن قائل قتل ومزق إربا إربا.ومن قائل مختطف ورحل لسجون السعودية.ويروج أيضا تواطؤ الولايات المتحدة مع السعودية في هذه العملية.محاولات الدكتور جمال بامريكا لاستخراج وثائقه باءت بالفشل ونصح بالتوجه لتركيا.والطعم الذي ابتلعه المسكين تطمينات وزير الاعلام السعودي له وسفراء السعودية بكلا الدولتين.ورغم ذلك أخذ احتياطاته.رافق خطيبته وترك معها هواتفه النقالة وأغراضه وكان يضع ساعة ذكية قيل بانها الوسيلة التي كان يتواصل بها معها خارج القنصلية.ربما كان يسجل ويصور في بث حي.لهذا تركيا شبه متأكدة بوجوده بالقنصلية ولم يغادرها.وحتى إن قتل فالساعة لازالت داخل القنصلية.تركيا لديها أدلة دامغة منذ اليوم الاول على ما وقع داخل القنصلية وتستثمر ذلك الآن للضغط على السعودية.هناك غرض من تضارب الاحداث وقصة اختفاء الدكتور جمال خاشقجي ستنكشف يوما على حقائق مثيرة وعجيبة ومروعة
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