الرياض تفتح قنصليتها بإسطنبول أمام محققي تركيا

هسبريس ـ مُتابعة

وافقت السلطات السعودية على السماح لنظيرتها التركية بتفتيش مقر قنصلية الرياض في اسطنبول، حيث شوهد آخر مرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المفقود منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزراة الخارجية التركية، في بيان، إن "السلطات السعودية عبرت عن استعدادها للتعاون، وأنه من الممكن تفتيش مقر قنصليتها في اسطنبول".

جاء هذا المستجد بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يشعر بقلق بشأن التقارير المتعلقة بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والذي قالت مصادر تركية إن "السلطات تعتقد أنه قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ""أشعر بالقلق (...) آمل أن ينصلح الحال. حاليًا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع. هناك تداول لروايات سيئة. أنا لا أحب ذلك.." بتعبير الرئيس الأمريكي.