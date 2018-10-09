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الرئيس الفلبيني ينفي إصابته بمرض السرطان
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:40
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه لا يعاني من السرطان، وذلك بعد خضوعه الأسبوع الماضي لفحوص في مستشفى خاص أثبتت سلامته.
وقال دوتيرتي، في كلمة بقصر الرئاسة نقلها التلفزيون، "ما زلت خاليا من السرطان.. لا تخشوا الاقتراب مني.. لن أعديكم".
ويتلهف الشعب الفلبيني لمعرفة معلومات عن صحة دوتيرتي (73 عاما) بعد غيابه عن حدثين رسميين الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية بالإنابة، إدواردو أنو، إن الرئيس أبلغ اجتماعا وزاريا بأنه لا يعاني من داء السرطان.