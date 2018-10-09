24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. تطبيق ذكي يمكن "الصم" من التواصل مع العالم‎ (5.00)

  2. أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)

  3. طائرات تنقل مساعدات مغربية موجهة إلى قطاع غزة (5.00)

  4. أوريد يظفر بجائزة القراء الشباب للرواية المغربية (5.00)

  5. "جبهة سامير" تنتقل إلى السرعة القصوى لإنقاذ مصفاة المحمدية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الفلبيني ينفي إصابته بمرض السرطان

الرئيس الفلبيني ينفي إصابته بمرض السرطان

الرئيس الفلبيني ينفي إصابته بمرض السرطان
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:40

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه لا يعاني من السرطان، وذلك بعد خضوعه الأسبوع الماضي لفحوص في مستشفى خاص أثبتت سلامته.

وقال دوتيرتي، في كلمة بقصر الرئاسة نقلها التلفزيون، "ما زلت خاليا من السرطان.. لا تخشوا الاقتراب مني.. لن أعديكم".

ويتلهف الشعب الفلبيني لمعرفة معلومات عن صحة دوتيرتي (73 عاما) بعد غيابه عن حدثين رسميين الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية بالإنابة، إدواردو أنو، إن الرئيس أبلغ اجتماعا وزاريا بأنه لا يعاني من داء السرطان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.