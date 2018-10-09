نيكي هيلي تترك منصبها بنهاية العام الحالي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه قبل استقالة سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة نيكلي هيلي التي ستترك منصبها بحلول نهاية العام.

وقال ترامب إن هيلي، التي كانت تتولى منصب حاكمة ساوث كارولاينا عندما رشحها ترامب لمنصب السفيرة، أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة.

وأشاد ترامب بهيلي خلال تحدثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قائلا إنها قامت بعمل رائع وإنه يأمل أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر.