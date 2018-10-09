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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعتزم الاتصال بالسعودية حول خاشقجي

ترامب يعتزم الاتصال بالسعودية حول خاشقجي

ترامب يعتزم الاتصال بالسعودية حول خاشقجي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 17:45

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يعتزم التحدث مع المسؤولين السعوديين في مرحلة ما عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوع.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يعرف شيئا في الوقت الراهن عن اختفاء خاشقجي وأنه لم يتحدث معهم بعد بشأن الوضع.

وتقول خطيبة خاشقجي وأصدقاؤه إنهم لم يسمعوا شيئا عنه منذ دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي. وأبلغ مسؤولون أتراك رويترز خلال مطلع الأسبوع بأنهم يعتقدون أنه قُتل داخل القنصلية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء أن مسؤولين سعوديين دعوا خبراء أتراكا ومسؤولين معنيين لزيارة القنصلية في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يشعر بالقلق من التقارير عن اختفاء خاشقجي وأضاف أنه "لا يحب سماع ذلك" لكنه يأمل أن "تحل المسألة من تلقاء نفسها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ضغط وابتزاز الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:03
لا أعتقد أن السيد ترامب سمع قبل اسبوع من الآن بالضحية المختفي فلماذا يتدخل ترامب بما وقع للحاشقجي أم هو مجرد تصريح لمزيد من الضغط ومزيد من النهب لأمة مستباحة .
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2
2 - الحقيقة المرة الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:06
ترامب لا يعرف شيءا عن القضية رغم لديه اقوى جهاز استخبارتي في العالم يمكن ان يعرف جحر النملة و كلنا نتذكر قضية الطائرة التي اختطفتها الصين و خبئتها و انكرت صلتها في القضية لتخرج امريكا صور للطائرة و هي مخبئة و تظهر الصين في الاخير انها لا تساوي شيء امام قدرات امريكا.
و قناة اخوان المتأسلمين الحريرة يعرفون تفاصيل كل شيء و يؤكدون و ينقلون عن مسؤولين وهمين و بعد كل خبر يكتبون خبر يلغي الخبر الذي قبله .
ان شاء الله ستخرج السعودية كبيرة من قضية الصحفي كما خرجت من قضية احتحاز سعد الحريري و يخرج الاخوان المجرمين ادلة صاغرين كعادتهم و كما في قضية سعد الحريري و غيره حيث فقدت قناة الحريرة مصدقيتها عند اغلب الناس
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-13
3 - مراكشي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:13
ترامب بانت ليه الهمزة همزة واش من همزة الملايير وليس الملايين بسكوته فقط هو فقط شخصيا اما المنظمات الاخرى مقدور عليها من طرف السعودية
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