ترامب يعتزم الاتصال بالسعودية حول خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يعتزم التحدث مع المسؤولين السعوديين في مرحلة ما عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوع.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يعرف شيئا في الوقت الراهن عن اختفاء خاشقجي وأنه لم يتحدث معهم بعد بشأن الوضع.

وتقول خطيبة خاشقجي وأصدقاؤه إنهم لم يسمعوا شيئا عنه منذ دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء الماضي. وأبلغ مسؤولون أتراك رويترز خلال مطلع الأسبوع بأنهم يعتقدون أنه قُتل داخل القنصلية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء أن مسؤولين سعوديين دعوا خبراء أتراكا ومسؤولين معنيين لزيارة القنصلية في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يشعر بالقلق من التقارير عن اختفاء خاشقجي وأضاف أنه "لا يحب سماع ذلك" لكنه يأمل أن "تحل المسألة من تلقاء نفسها".