أمريكا نفذت ضربة جوية في جنوب الصومال

هسبريس - رويترز

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه قتل متشددا في ضربة جوية بجنوب الصومال في مطلع الأسبوع خلال معركة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية وبين مقاتلي حركة الشباب الإسلامية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 6 أكتوبر في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.

وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حاليا هو أن هذه الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".

وأسفرت ضربة جوية للقيادة يوم الأول من أكتوبر، قرب كيسمايو في جنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.