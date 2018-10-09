24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت (5.00)

  2. تطبيق ذكي يمكن "الصم" من التواصل مع العالم‎ (5.00)

  3. أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)

  4. طائرات تنقل مساعدات مغربية موجهة إلى قطاع غزة (5.00)

  5. أوريد يظفر بجائزة القراء الشباب للرواية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا نفذت ضربة جوية في جنوب الصومال

أمريكا نفذت ضربة جوية في جنوب الصومال

أمريكا نفذت ضربة جوية في جنوب الصومال
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:55

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه قتل متشددا في ضربة جوية بجنوب الصومال في مطلع الأسبوع خلال معركة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية وبين مقاتلي حركة الشباب الإسلامية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 6 أكتوبر في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.

وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حاليا هو أن هذه الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".

وأسفرت ضربة جوية للقيادة يوم الأول من أكتوبر، قرب كيسمايو في جنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.