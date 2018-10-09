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كُتّاب وآراء
عائلة جمال خاشقجي تشيد بسرعة تحرك السعودية
أشاد معتصم خاشقجي، ابن عم الصحفي جمال خاشقجي المختفي في تركيا، بسرعة تحرك المملكة في القضية وإرسالها محققين إلى هناك (اسطنبول للوقوف على ملابسات الموضوع عن قرب.
وقال المستشار القانوني معتصم خاشقجي، في تصريحات صحفية له، نشرته الصحف الالكترونية السعودية اليوم الثلاثاء إن "هذا الاهتمام غير مستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وإرسال فريق من المحققين في زمن قياسي لهو دليل على الاهتمام بالقضية"، مؤكدًا أن "أي مواطن سعودي سيجد نفس الرعاية والمتابعة، وهذه الوقفة أثلجت صدورنا، ولا نقدر أن نوفي الدولة حقها".
وأضاف خاشقجي، أنه يرفض استغلال الحدث للإساءة إلى الوطن من قبل ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني والجهات المشبوهة التي تسيّس الموضوع وترسم سيناريوهات وهمية كاذبة، ولا همّ لها سوى المتاجرة وتسييس الحدث".
وتابع: "هناك للأسف من كان يتصل بنا ليعزينا في الأخ جمال رغم عدم وجود إعلان رسمي عن أي شيء، وعدم خروج نتائج التحقيقات ووضوح الصورة، وهذا الأمر مؤسف". مضيفًا: "عائلة خاشقجي -رجالًا ونساءً- جميعهم ولاؤهم للوطن ويرفضون رفضًا قاطعًا الزجّ باسم العائلة واستغلاله لأجندة تسيء للسعودية".
وأضاف خاشقجي: "الكذب وترويج الشائعات والتباكي على الأخ جمال خاشقجي نعرف ما هو القصد منه، ويعرف الناس أن أمثال هؤلاء متخبطون ولا يملكون وازعًا أخلاقيًّا أو ضمائر حية تردعهم، وأمرهم مكشوف ومثير للشفقة، والأبواق الكاذبة مثل قناة "الجزيرة" (القطرية) وبعض الحسابات الإلكترونية التابعة لها تتباكى دون خجل على والدي وتوظف الحدث لخيالاتها وأوهامها المريضة، وهذا الأمر مرفوض ولم يعد ينطلي على الناس".
يُذكر أن كبار أفراد عائلة خاشقجي عقدوا اجتماعًا قبيل يومين، واتفقت العائلة على متابعة الإجراءات القانونية مع الدولة خطوة بخطوة، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
التقرير النهاءي هو .
وما خطافه وما قتاله ولكن شبها لاهوم.
الكل يعرف ان التهديدات والخوف يمنع الجميع من حرية التعبير .
كان الله في عونكم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ومجرم لا يخاف الله !!!