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كُتّاب وآراء
فرنسا تطالب غوغل بالتشويش على صور السجون
أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه اليوم أنها طلبت من شركة (جوجل)، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، التشويش على الصور الجوية للسجون المتاح أماكنها على تطبيقي (جوجل مابس) و(جوجل إيرث) وبينها سجن "فاندين لو فيي" المحتجز فيه رضوان فايد الذي كان أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد.
وقالت بيلوبيه في تصريحات بثتها محطة (RTL) الإذاعية: "أعتقد أنه ليس من الطبيعي عرض منشآت تخضع للحراسة مثل السجون على الإنترنت".
يذكر أنه يظهر على تطبيق (جوجل مابس) أيضا صورة جوية لسجن ريو في باريس الذي كان فايد المعتقل من جديد في الثالث من الشهر الجاري، قد هرب منه في الأول من يوليوز الماضي بفضل فرقة اختطفت مروحية لإخراجه من ذلك المكان.
وبتكبير الصورة، يمكن تمييز مباني السجن المتعددة ومنشآته الرياضية تماما.
وأشارت الوزيرة إلى أن طلبها لم يُلبَ بعد، مضيفة أنها تخطط لطلب لقاء شخصي مع الأشخاص المكلفين بتلك الإدارة في (جوجل) لسحب تلك الصور من محرك البحث.