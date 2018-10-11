موسكو: محادثات خماسية تنهي التوترات الكورية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية إن روسيا والصين وكوريا الشمالية اتفقوا على الحاجة إلى إجراء محادثات خماسية، تضم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنهاء التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن نواب وزراء خارجية روسيا وكوريا الشمالية والصين التقوا في موسكو؛ وعبروا عن دعمهم لإجراء محادثات على هذه الشاكلة لتطبيع العلاقات.