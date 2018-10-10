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الرئيسية | خارج الحدود | سقوط قتلى بسبب الأمطار في مايوركا الإسبانية

سقوط قتلى بسبب الأمطار في مايوركا الإسبانية

سقوط قتلى بسبب الأمطار في مايوركا الإسبانية
هسبريس - إفي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 14:44

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، خلال الساعات الأخيرة، جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في جزيرة مايوركا، الواقعة شرق إسبانيا، حسبما أفادت مصادر من أجهزة الطوارئ.

وضربت الأمطار الغزيرة بشدة المناطق الواقعة شرق الجزيرة، خاصة بلدة "سانت إل لورنس ديس كارداسار"، حيث توفي أربعة من الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه، إلى جانب القتلى، يوجد العديد من المصابين والمفقودين، رغم أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد من جانب أجهزة الطوارئ.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع إرسال 80 عنصرا و7 مركبات للمساهمة في الجهود الرامية إلى التعاطي مع الأزمة.

وتعمل جميع أجهزة الطوارئ والحرس المدني والانقاذ، والشرطة المحلية والحماية المدنية، ي المنطقة المنكوبة لتقديم المساعدة للأشخاص العالقين وتحديد مكان المفقودين.

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