24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توزيع حقائب مدرسية
- الأحداث في القانون
- "يويفا" يرفع الجوائز المالية لدوري الأمم الأوروبية
- رسائل المغاربة إلى البرلمانيين
- قراصنة يستخدمون حيلة خبيثة لاختراق "واتساب"
الإسلام السياسي .. من الفقه في الحكم إلى وسيلة استرزاق؟ (5.00)
ألمانيا ترحل مئات "الحراكة المغاربة" وتُنهي حقبة "الأم أنجيلا" (5.00)
مؤشر دولي يُذيل المغرب في الأجور والفوارق الطبقية عبر العالم (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثروة أغنى شخص في الصين تصل 39 مليار دولار
أظهر مسح لمجلة "هورون" الصينية أن الملياردير الصيني "جاك ما" استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.
ووفقا للمسح فإن ثروة "ما"، البالغ 53 عاما، ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة "آنت فاينانشال"، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.
وأصبح "ما"، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين من خلال تأسيسه مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ"آنت فاينانشال" تبلغ مئة مليار دولار.
وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14% إلى 36 مليار دولار.
كما تراجعت ثروة "بوني ما" مؤسس شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" بـ4% خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
ومن بين 1893 شخصا ضمتهم القائمة هذا العام، تراجعت ثروات 1012 شخصا أو ظلت كما هي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع البورصة بـ20% .