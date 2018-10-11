ثروة أغنى شخص في الصين تصل 39 مليار دولار

هسبريس ـ مُتابعة

أظهر مسح لمجلة "هورون" الصينية أن الملياردير الصيني "جاك ما" استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.

ووفقا للمسح فإن ثروة "ما"، البالغ 53 عاما، ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة "آنت فاينانشال"، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.

وأصبح "ما"، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين من خلال تأسيسه مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ"آنت فاينانشال" تبلغ مئة مليار دولار.

وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14% إلى 36 مليار دولار.

كما تراجعت ثروة "بوني ما" مؤسس شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" بـ4% خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.

ومن بين 1893 شخصا ضمتهم القائمة هذا العام، تراجعت ثروات 1012 شخصا أو ظلت كما هي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع البورصة بـ20% .