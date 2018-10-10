24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المقهى الثقافي "لحظات طنجة" .. تاريخ ومزارٌ لشخصيات عالمية
- تأملات في ملاءمة التكوين مع سوق الشغل
- العدالـــة وســـؤال الثــقـــــة
- الإسلام السياسي .. من الفقه في الحكم إلى وسيلة استرزاق؟
- بناني يهدي الفوز إلى الملك
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب: السعودية يجب أن تدفع الأموال لأمريكا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية، إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، غير أنها تكافح للبقاء الآن.
وأشار ترامب، للمرة الرابعة على التوالي، إلى أن على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلا: "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صرح في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، الجمعة الماضية بأن المملكة كانت موجودة قبل الولايات المتحدة بأكثر من 30 عاما.
وقلل ولي العهد السعودي من شأن تصريحات ترامب بشأن عدم قدرة السعودية على الصمود بدون الولايات المتحدة.
وأكد أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، ولا تأخذها بالمجان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
للأسف كل حكام العرب لا يريدون أن يكونو اسياد و لا يريدون أن تكون لشعوبهم كرامة.
تنافس ونقل عن أوردغان البطل
سعيد KSA مع العلم اني احترم كثيرا ما تكتب لكونه منطقي.
ما كين لصلاة استخارة لاذكار الصباح و المساء اللي عندو عندو
ومن يحمي أمريكا من الإعصارات و الحرائق التي لا تعد و لا تحصى
انت في حاجة إلى صناعة التاريخ وتحقيق الإنجازات للشعب الامريكي الذي يستحق العيش الكريم وحل جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب الامريكي العظيم والعزيز على قلوبنا والذي يستحق أن يكون له رءيس عظيم
السعودية وراءها 2مليار مسلم وهي أرض محمد صلى عليه وسلم والكل يحب خادم الحرمين الشريفين
لكن لا خوف علي السعودية, ستعوض ما اخده الشيخ الترامب من مال: البترول + العمرة + الحج.
الشيخ ترامب يعرف من اين يئكل الكثف , اطعمه الله حلالة.
داب اترمب هاز السعودية من رجلها كينقرها باش ايطيحو الدولارات الي بقاو
فجيوبها .