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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: السعودية يجب أن تدفع الأموال لأمريكا

ترامب: السعودية يجب أن تدفع الأموال لأمريكا

ترامب: السعودية يجب أن تدفع الأموال لأمريكا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:50

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية، إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، غير أنها تكافح للبقاء الآن.

وأشار ترامب، للمرة الرابعة على التوالي، إلى أن على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلا: "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صرح في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، الجمعة الماضية بأن المملكة كانت موجودة قبل الولايات المتحدة بأكثر من 30 عاما.

وقلل ولي العهد السعودي من شأن تصريحات ترامب بشأن عدم قدرة السعودية على الصمود بدون الولايات المتحدة.

وأكد أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، ولا تأخذها بالمجان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - ملاحظ الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:09
أين أنتم يا من خدلتم الأمة الإسلامية العربية من هته التصريحات ؟ الابتزاز من أجل البقاء في الحكم.
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96
2 - BUS الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:10
هذا هو الغرب تدفع تستفيذ وتفعيل ما تريد ما فيش ارحميني ياما.. على الدول التي تشتري أمنها ان تحسن من علاقاتها من الجوار حتى تأمن شره
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64
3 - youssef الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:11
lol thats karma you have just voted for the US rather then your own brothers as they say karma is a B, have fun !
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17
4 - مغربي عايق الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:11
ههههه و الله هاد ترامب راجل معقول لا يعرف النفاق ....لكنه طماع و كرشو كبيرة ....السنة الماضية استلم من السعودية 400 مليار دولار .... و دابا بتغي المزيد.... لكن السعودية ستعوض ذلك بالزيادة في رسوم العمرة و الحج و وووووو
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170
5 - يوسف الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:12
إلى حدود الساعة دفعت السعودية أكثر من 600 مليار دولار. وهذا قمة الغباء و الجبن لأن بهذا المبلغ لو أقاموا صناعة حربية عربية وهو جيش عربي محترف لكانت امريكا هي من تبحث على الحماية
للأسف كل حكام العرب لا يريدون أن يكونو اسياد و لا يريدون أن تكون لشعوبهم كرامة.
تنافس ونقل عن أوردغان البطل
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137
6 - rachid الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:14
و الله هذا يحز في أنفسنا. و لكن ما باليد حيلة. هرمنا من الذل و الهوان. أصبحنا نشمت و نسب في بعضنا البعض. لم تعد عندنا غيرة. أصبحت افكارنا انتقامية لا يهمنا دين. تهمنا فقط القومية.
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6
7 - بوتقموت الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:15
اعجبني رد بن سلمان.هكذا يجب ان يكون العرب لا منحنيين.الرىيس الامريكي اذل ملك السعوديه اكثر من مره والرجال لا تهان.اتمنى ان يكون رد بن سلمان تلقياىيا اي بدون موافقه ترامب مسبقا
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-16
8 - سي كوريط الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:17
آسي بن سلمان ترامب لا يهمه السعودية سبقت أمريكا في تأسيس، عمك ترامب للمرة الرابعة يقولها، ابعث الفلوس و أصمت وإلا...
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21
9 - مغرد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:17
ترامب وضع بين عينه الضحية السعودية وازدادت شراهته ورغبته لنهب هده الفريسة السهلة والبقرة الحلوب فاما ان يدفعوا واما ان يهددوا بالزوال ترامب امامكم والزوال وراءكم فاين المفر ايها الناقة التكلى بعد ان عاديت اشقاءك وجيرانك اين المفر
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14
10 - راجل مرجل الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:19
أمريكا انتها وقتها. لم تحمي أي كان.بقدر ما تنهب و تسيطر على الأخضر و اليابس. أقول لطرامب مادا عساك أن تفعل ب الأعاصير التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية. كم انت مغرور شأنك شأن بنصديق الدي استسغر بدر هاري
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-3
11 - ilyas الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:20
المملكة العربية السعودية تأسست سنة 1932 ، قبلها كانت قبائل هنا وهناك والحياة كانت قاسية جدا في الصحراء قبل إكتشاف البترول سنة 1938,أمريكا تسيطر على العالم.
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6
12 - sofi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:23
pourquoi cet homme insulte de cette façon l'Arabie saoudite..c'est une honte c'est trop trop...mais si il le fais c'est quil est sûre qu'il ny aura la moindre réaction même pas un mot...vraiment c'est honteux...on dirais le moyen âge style vicking
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4
13 - رضوان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:25
احلب احلب أخويا ترامب وخلي لينا معاك شي لبينة ولا زبيدة راحنا كنتوفى هنا في المغرب.
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0
14 - diaz med الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:26
احب السعودية .هي بلدي الثاني.لكن ما صرح به هذا الاحمق .وداءما ماكنت لاجد مبررات لمواقف ااسعودية في بعض قراراتها.ولكن اذا لم ينتفظ الشعب السعودي ضد هذه التصريحات واذا لم اقرا ردة فعل شبابها في هذا الموقع،سافهم كثير من الاشياء كنت اتغاضى على فهمها.لان هذا الرجل يجب اسكاته.انتظر مقالك يا سيد
سعيد KSA مع العلم اني احترم كثيرا ما تكتب لكونه منطقي.
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-6
15 - متتبع الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:29
السعودية دفعت الاموال لترامب ليخنق ايران و قطر دفعت اكثر ليقول هذا الكلام
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4
16 - جونيحمار الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:33
اذا قال السعودية فهي راس الحربة يعني كل دولة تسمى باسمها وعاندتها كذلك تدفع وعند ال سعود تجمع وتذكر السعوظية ولم تذكر المملكات الاخريات لان السعودية تنوب عنهم وتتحمل الدفاع اذا اصابها عضو من جسد امتهم
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1
17 - السي ترامب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:33
السي ترامب تيقول ليكم اللي هدر يرعف
ما كين لصلاة استخارة لاذكار الصباح و المساء اللي عندو عندو
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-6
18 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:40
و ماذا تدفع إسرائيل لأمريكا من أجل حمايتها

ومن يحمي أمريكا من الإعصارات و الحرائق التي لا تعد و لا تحصى
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0
19 - عالم يعبد المال الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:41
نشفو عراق و سوريا وليبيا من ترواتهم البيطروليا دابا جاء وقت السعودية و الجزاءر .البطرول نقمة.عالم
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20 - حلا الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:41
لا اعرف إن كان مثل (أكلت يوم أكل الثور الابيض) ينطبق على هذه الحالة.الظاهر أن ترامب لم يعد يرى في الشرق الاوسط سوى السعودية وحالف يذل آل سعود ويمرمط بهم الارض ويبتزهم إلى أقصى حد.المعنى من خطاب ترامب هذا انه اعتراف ضمني بقوة إيران ويقول أنك مهما تقل يا بن سلمان ولي العهد لأن الملك سلمان غائب على الساحة فلن تهنأ بالحكم إلا بمقابل.وكل ماتدعيه من قوة ليس إلا أضغاث أحلام.أمريكا ولية نعمتك وسبب وجودك لليوم شئت أم أبيت.وستدفع غصبا على ألي ... .وقعتك سودة يالسعودية.لم يحدث أن أهينت المملكة من طرف دولة أخرى في التاريخ كما حدث اليوم.هيبة المملكة في مهب الريح.
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1
21 - لبنى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:44
انقلبت الاية عليكم تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون اي مذلولون كما جاء في القران .
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3
22 - محمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:46
انه الرئيس وليس أي رئيس. إنه Trump انه لا يعرف لا الفقير ولاتغني كل على حد سوى . ما يعجبني فيه أنهما يميز بين الدول
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0
23 - خالد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:47
انت يا سيدي الرئيس لست في حاجة إلى المال
انت في حاجة إلى صناعة التاريخ وتحقيق الإنجازات للشعب الامريكي الذي يستحق العيش الكريم وحل جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب الامريكي العظيم والعزيز على قلوبنا والذي يستحق أن يكون له رءيس عظيم
السعودية وراءها 2مليار مسلم وهي أرض محمد صلى عليه وسلم والكل يحب خادم الحرمين الشريفين
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-3
24 - kabrane h mad الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:50
يقول المثل: فلوس اللبن كيديهم زعطوط.
لكن لا خوف علي السعودية, ستعوض ما اخده الشيخ الترامب من مال: البترول + العمرة + الحج.
الشيخ ترامب يعرف من اين يئكل الكثف , اطعمه الله حلالة.
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1
25 - AHMED الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:50
هوما راه ديما كانو كيدفعو غير داكشي كان حسي مسي... دابا معا هاد ترامب مهاوري ولا خارج ليها نيشان...
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5
26 - RADI Brahim الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:54
الذل والهوان على كل من سعى إلى الكرسي
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3
27 - نبيل الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:56
والله العلي العظيم لو الدول الخليجية تمسكت بالناس لبغين يمشيو الى اروبا بطرق غير شرعية منهم الأفارقة والدول العربية متل المغرب وتونس والجزائر ومصر بمرتب شهري 800 أورو شهريا وعلمتهم كيفية استعمال الاسلحة ويخدمو معهم كجنود والله ما تبقى لا امريكا لا بطالة ولا حريك وسلام عليكم
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0
28 - amin sidi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:01
سلام.
داب اترمب هاز السعودية من رجلها كينقرها باش ايطيحو الدولارات الي بقاو
فجيوبها .
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29 - soufiane الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:06
أفيقو آلأعراب راه مَيْدوم ليكم غير خوتكم
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0
30 - حسين عمري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:08
من الجديات السياسة الامريكية.استغلال الاخطاء والهفوات للاصدقاء والاعداء على حد سواء..ترمب سبق وتحدث في هذا الموضوع ورد ولي عهد السعودية بكلام،وإن كان ناعما"الاانه فيه نوع من الانتقاد.المنطقي ان ترمب اليوم يعلق عليه لا يكرر مطلبه..ما الجديد؟هل هوا بتزاز لآل سعود بعد حادثة إختفاء الخاشقجي؟ام هو اصرار ان يفضح حليف اقتصادي واستراتيجي ؟ايا يكون الامر..فتصريح ترمب واضح وفيه تهديد مبطن لآل سعود انهم اذا لم يدفعوا....
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