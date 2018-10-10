سلطات مصر تعتقل نجل الرئيس السابق مرسي

هسبريس - الأناضول

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الأربعاء، إن عبد الله، نجل مرسي، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن "عبد الله تم توقيفه صباح اليوم، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق عليا)".

وأضاف: قررت النيابة إخلاء سبيل عبد الله، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارًا أمريكيًا)، على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة إليه بينها "الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف".

وتابع "لم تتضح بعد كيفية إتمام قرار النيابة بإخلاء سبيله أو المكان الذي سيطلق منه سراحه (مقر النيابة أم مركز الشرطة)".