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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات مصر تعتقل نجل الرئيس السابق مرسي

سلطات مصر تعتقل نجل الرئيس السابق مرسي

سلطات مصر تعتقل نجل الرئيس السابق مرسي
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:43

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الأربعاء، إن عبد الله، نجل مرسي، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن "عبد الله تم توقيفه صباح اليوم، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق عليا)".

وأضاف: قررت النيابة إخلاء سبيل عبد الله، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارًا أمريكيًا)، على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة إليه بينها "الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف".

وتابع "لم تتضح بعد كيفية إتمام قرار النيابة بإخلاء سبيله أو المكان الذي سيطلق منه سراحه (مقر النيابة أم مركز الشرطة)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زريبيق. الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:51
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبيةالله ونعم الوكيل.
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2 - متابع جيد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 21:52
السبب الذي جعلهم يعزلون مرسي هو نفس السبب أعتقد يجعلهم يعزلون السيسي ...لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا....!
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