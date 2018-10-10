24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توزيع حقائب مدرسية
- قراصنة يستخدمون حيلة خبيثة لاختراق "واتساب"
- جديد ملف خديجة الموشومة
- الملك يستفسر بنشعبون حول وفاء مؤسسات عمومية بأداء الديون
- المقهى الثقافي "لحظات طنجة" .. تاريخ ومزارٌ لشخصيات عالمية
الإسلام السياسي .. من الفقه في الحكم إلى وسيلة استرزاق؟ (5.00)
ألمانيا ترحل مئات "الحراكة المغاربة" وتُنهي حقبة "الأم أنجيلا" (5.00)
مؤشر دولي يُذيل المغرب في الأجور والفوارق الطبقية عبر العالم (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تطلق رحلات قطار الحرمين فائق السرعة
وافقت هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع، حيث سيتم نقل المسافرين ابتداء من الخميس، وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح أن انطلاق التشغيل الرسمي جاء بعد تقديم التحالف الإسباني المشغل للمشروع متطلبات خطة التشغيل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة.
وأشار إلى أن التشغيل سيبدأ الخميس بواقع 4 أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع.
كما أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجياً ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقا للمسئول.
وأوضح رميح أن تدشين قطار الحرمين حظي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل التدشين الذي أقيم بمحطة جدة يوم 25 سبتمبر الماضي، عندما انتقل خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين.
من جانبه أوضح مدير عام المشروع المهندس محمد فدا أن إدارة القطار أتاحت الحجز إلكترونيا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع، وكذلك خصصت هاتفا لخدمة العملاء.
ويبلغ طول مسار القطار فائق السرعة 450 كلم، بخط مزدوج يربط 5 محطات في كل من مكة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم/الساعة.
ويتوقع أن ينقل القطار 60 مليون راكب سنويا من خلال 35 قطارا بسعة 417 راكبا لكل منها، ستقطع المسافة بين مكة والمدينة في خلال ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة عبر الطريق.
ويدخل المشروع ضمن "رؤية 2030" التي تسعى لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط ومضاعفة عدد الزوار والحجاج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان
والى الشعب السعودي