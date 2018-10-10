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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تطلق رحلات قطار الحرمين فائق السرعة

السعودية تطلق رحلات قطار الحرمين فائق السرعة

السعودية تطلق رحلات قطار الحرمين فائق السرعة
هسبريس - إفي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 18:57

وافقت هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع، حيث سيتم نقل المسافرين ابتداء من الخميس، وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح أن انطلاق التشغيل الرسمي جاء بعد تقديم التحالف الإسباني المشغل للمشروع متطلبات خطة التشغيل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة.

وأشار إلى أن التشغيل سيبدأ الخميس بواقع 4 أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع.

كما أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجياً ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفقا للمسئول.

وأوضح رميح أن تدشين قطار الحرمين حظي برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل التدشين الذي أقيم بمحطة جدة يوم 25 سبتمبر الماضي، عندما انتقل خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين.

من جانبه أوضح مدير عام المشروع المهندس محمد فدا أن إدارة القطار أتاحت الحجز إلكترونيا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع، وكذلك خصصت هاتفا لخدمة العملاء.

ويبلغ طول مسار القطار فائق السرعة 450 كلم، بخط مزدوج يربط 5 محطات في كل من مكة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم/الساعة.

ويتوقع أن ينقل القطار 60 مليون راكب سنويا من خلال 35 قطارا بسعة 417 راكبا لكل منها، ستقطع المسافة بين مكة والمدينة في خلال ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلة عبر الطريق.

ويدخل المشروع ضمن "رؤية 2030" التي تسعى لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط ومضاعفة عدد الزوار والحجاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:13
نتمنى قبل ذلك ان تطلقوا قطار الديموقراطية و الحرية ...ولو متوسط السرعة.
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2 - محب للمغرب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:31
وبتكلفة 60 مليار ريال ل 35 مقطورة من مكه المكرمه الى المدينه المنوره بمده ساعتين ونص في رحله متواصلة بدلا من 6 ساعات و مرورا بمطار الملك عبدالعزيز ورابع ونفذه تحالف إسباني على مستوى عال وبالمناسبة القطار يسلك نفس طريق هجره الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكه الى المدينه المنوره يثرِب .

كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان
والى الشعب السعودي
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