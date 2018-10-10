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كُتّاب وآراء
ترامب يدعو خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وإنه يريد أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة ما حدث.
واختفى خاشقجي قبل نحو أسبوع وكانت آخر مرة شوهد فيها وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول حيث ذهب لاستلام وثيقة يحتاجها لزواجه المقبل. وقالت مصادر تركية إنها تعتقد أن خاشقجي، وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.
وقال ترامب للصحفيين "هذا وضع سيء" مضيفا أنه يود أن يدعو خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض.