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الرئيسية | خارج الحدود | محامي رونالدو: وثائق تهمة الاغتصاب طالها تلفيق

محامي رونالدو: وثائق تهمة الاغتصاب طالها تلفيق

محامي رونالدو: وثائق تهمة الاغتصاب طالها تلفيق
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 13:55

قال بيتر كريستيانسين، المحامي الخاص بكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن كل المستندات المتعلقة بمزاعم قيام اللاعب البرتغالي بالاغتصاب "ملفقة بالكامل".

ونفى رونالدو، البالغ 33 عاما، الاعتداء على كاثرين مايورجا في أحد فنادق لاس فيغاس في 2009. وقالت المشتكية إنها تعرضت لاعتداء من رونالدو في غرفة بمؤسسة فندقية.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية بيانا صادر من محامي رونالدو يؤكد خلاله نكرانه بشدة لكل الاتهامات في هذا الاجراء المدني.

ونفى رونالدو من قبل هذا الادعاء، الذي نقلته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، ووصفه بـ"الأخبار المزيفة"، وقال وكلاؤه إنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المنبر الإعلامي.

وقال كريستيانسين إن "منفذ إعلامي غير مسؤول استند في تقاريره على وثائق رقمية مسروقة ومتلاعب بها بسهولة" والتي تم "تغيير أجزاء هامة منها، أو تلفيقها بالكامل".

وذكرت دير شبيجل أن مايورجا، وعمرها 34 عاما، قدمت تقريرا لشرطة لاس فيغاس بعد فترة وجيزة من الحادث المزعوم. وفي 2010 ذكرت تقارير أنها توصلت لتسوية بعيدا عن المحكمة مع رونالدو؛ تتضمن دفع 375 ألف دولار.

وقال كريستيانسين، في بيان، إن موقف موكله يستمر في أن "ما حدث في 2009 بلاس فيغاس كان بالتراضي". وأضاف ن رونالدو لم ينف موافقته على التوصل لاتفاق ولكن "الأسباب التي قادته لفعل هذا تم تحريفها".

وأضاف البيان :"هذا الاتفاق ليس بأي حال من الأحوال اعترافا بالذنب، وما حدث ببساطة هو قيام رونالدو باتباع نصائح مستشاريه لوضع نهاية للاتهامات الفاحشة ضده، من أجل تجنب المحاولات، مثل تلك التي نشهدها، لتدمير سمعة بنيت بفضل العمل الشاق والقدرة الرياضية والسلوك الصحيح"، وفق صياغة الوثيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Morad الخميس 11 أكتوبر 2018 - 14:01
Est ce que Ronaldo est passé avant ou après le train ,car la plaignante n,est pas une none
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-2
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